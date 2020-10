Coronavirus, il punto: oggi 57 nuovi casi nel Lecchese, quasi 22.000 tamponi in Lombardia

Coronavirus: sono 2.023 i nuovi positivi oggi in Lombardia con 21.726 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,3%. A Lecco si registrano 57 contagi in più rispetto a ieri. Questi i dati più rilevanti di martedì 20 ottobre, raccolti nel quotidiano report della Regione. Il totale da inizio pandemia nella nostra provincia sale così a quota 3.645 casi accertati. Continua purtroppo a crescere il numero delle persone ricoverate negli ospedali: a livello regionale si registra un più 132, oltre a dieci pazienti in più nelle terapie intensive. Cresce anche il numero dei guariti: più 334 rispetto a ieri. Coprifuoco e stop alle attività dalle 23 alle 5 in Lombardia: la proposta della Regione al Governo