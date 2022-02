“L'ospedale Manzoni non può bastare come centro vaccinale”

Ho letto la notizia della prossima chiusura del centro vaccinale, che durante il periodo in cui è stato operativo ha brillantemente svolto un importante compito non solo per la popolazione della città di Lecco ma per tutta la provincia.

Appoggiarsi al solo centro vaccinale dell'ospedale Manzoni è molto riduttivo per la popolazione della città capoluogo e del circondario, sia per le linee vaccinali ridotte a 4 che per la scarsa possibilità di parcheggi, già insufficienti ora per i servizi ospedalieri.

Prossimamente potremo doverci sottoporre alla 4a dose, oppure ad una dose di vaccino annuale con immancabile afflusso di persone e di auto. Come cittadino di Lecco mi auguro che si trovi un hub vaccinale in una struttura che offra più linee e che disponga di un parcheggio, in modo che anche le persone anziane o in difficoltà motorie possano accedere facilmente alla struttura.

Durante il periodo in cui era in piena funzione l'hub vaccinale del Manzoni personalmente ho dovuto parcheggiare a 600 metri per poter effettuare un prelievo all'ospedale. Spero che questa mia testimonianza possa sensibilizzare chi di dovere.

Cordiali saluti.