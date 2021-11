"Milano non dimentica" (il covid), Fontana: "Curva Sud vera vincitrice del derby"

La scritta "Milano non dimentica" e sotto, enorme, un disegno che raffigura i protagonisti degli ultimi due anni tanto sofferti: medici, soccorritori e infermieri, gli attori in prima linea nella lotta all'emergenza covid, a stringere tra le mani un tricolore listato a lutto per le centinaia di migliaia di vittime.

La Curva Sud del Milan domenica sera, in occasione del derby di Serie A con l'Inter, si è messa in evidenza, ancor prima che attraverso i cori e il tifo per la propria squadra, con una coreografia commovente. Lo striscione esposto alla vigilia dell'inizio del match ha lasciato il segno suscitando il plauso di molti, in primis il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha voluto complimentarsi con i supporter rossoneri tramite un post sui social.

"Messaggio eccezionale"

"I veri vincitori del derby di ieri sera sono i tifosi della Curva Sud - scrive Fontana sui propri canali, ripresi anche da quelli ufficiali dell'ente - E non lo dico da milanista. Un messaggio eccezionale per una coreografia che resterà per sempre nella storia dello sport. Grazie ragazzi!"

Il derby, come noto, sul campo è finito 1-1 con il vantaggio nerazzurro dell'ex Calhanoglu dal dischetto e subito dopo il pareggio del Milan con un autogol di De Vrij.