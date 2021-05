Bollettino covid, i dati di martedì 4 maggio: 25 casi a Lecco

Diminuiscono ancora le persone ricoverate nelle terapie intensive (-10) ma aumentano i pazienti nei reparti (+48). A fronte di 39.365 tamponi effettuati, sono 1.354 i nuovi positivi, per un indice pari al 3,4%. I guariti/dimessi sono 1.407. Questi i dati più rilevanti riferiti alla giornata di oggi, martedì 4 maggio, in merito alla pandemia da Covid-19 in Lombardia, secondo il report diramato come ogni giorno da Ministero della Salute e Regione.

Per quanto riguarda la città di Lecco e la sua provincia, oggi i nuovi contagi da Coronavirus sono 25. Da inizio pandemia i casi accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 24.034.

I dati di oggi, martedì 4 maggio:

Tamponi effettuati: 39.365 (di cui 18.497 molecolari e 20.868 antigenici) totale complessivo: 9.619.341

Nuovi casi positivi: 1.354 (di cui 41 "debolmente positivi")

Guariti/dimessi totale complessivo: 728.840 (+1.407), di cui 3.503 dimessi e 725.337 guariti

Pazienti in terapia intensiva: 525 (-10)

Ricoverati non in terapia intensiva: 3.263 (+48)

Decessi, totale complessivo: 33.014 (+41)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 353 di cui 145 a Milano città;

Bergamo: 67;

Brescia: 124;

Como: 198;

Cremona: 46;

Lecco: 25;

Lodi: 31;

Mantova: 35;

Monza e Brianza: 67;

Pavia: 65;

Sondrio: 6;

Varese: 298.

