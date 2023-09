Ultimo weekend di apertura per il Ninja e l'Acquapark

Ultimo fine settimana di apertura del Ninjapark e dell'Acquapark di Dervio dopo la stagione estiva. Sabato 9 e domenica 10 settembre saranno infatti gli ultimi due giorni per potersi cimentarsi nella sfida dell'estate sul ramo lecchese del Lago di Como prima dello smontaggio invernale.

La prima stagione del Ninjapark, l'unico in Italia, è andata molto bene, a breve saranno comunicati i numeri dell'attrazione estiva ma, malgrado la stagione non climaticamente delle migliori e alcuni tentativi di opposizione, la giunta comunale guidata dal sindaco Stefano Cassinelli e i gestori sono soddisfatti.

"L'idea - spiegano gli amministratori comunali - iniziata tre anni fa con l'acquapark sviluppato con l'Autorità di bacino del lago di Como ha dimostrato subito di essere vincente e da quest'anno si è scelto di implementare il progetto unendo il Ninjapark, un'attrattiva unica nel suo genere. Rispetto all'estate scorsa, caratterizzata da un meteo molto più favorevole, le giornate di sole sono state meno, ma l'attrazione ha incassato un pieno successo".

"Sono state migliaia le persone che hanno utilizzato il parco acquatico con indubbi benefici per l'economia turistica di Dervio - precisano infine i promotori dei due giochi acquatici - in tanti hanno scelto il nostro paese per pomeriggi di divertimento portando quindi più gente per le attività commerciali e offrendo un'alternativa in più alle famiglie che alloggiavano nel paese".