Abita e lavora nel Lecchese uno dei più bravi pasticceri al mondo

A inizio 2019 aveva trionfato con il team azzurro ai campionati mondiali di pasticceria under 23 e nei giorni scorsi ha ricevuto un nuovo prestigioso premio confermandosi una pastry star di livello planetario. Stiamo parlando di Filippo Valsecchi residente nel piccolo comune di Erve, ex alunno e prof al Cfpa di Casargo e contitolare con la famiglia dei negozio "Arte e Sapori" di Lecco e di Oggiono.

Filippo è stato incoronato all’Host di Milano come uno dei migliori pasticceri del mondo, in particolare nel settore del lusso, dal maestro Iginio Massari che gli ha attribuito il primo premio del concorso. L'evento va in scena ogni due anni e insieme alla bontà del dolce proposto, la manifestazione vuole dare spazio anche all'estetica del locale e alla cura data alla preparazione del prodotto.

"Il maestro Massari crede molto qualità degli ingredienti e nella cura meticolosa del processo che porta a sfornare il dolce - racconta Filippo, molto contento della recente, nuova, vittoria - L'evento di Milano vuole dare risalto a quei pasticceri che cercano di proporre creazioni nuove, innovative, che non si fermano mai, anche dal lato dell'attività svolta in negozio e della cura nel servizio. Tutti minimi aspetti che magari non si notano, ma che gli esperti sanno cogliere. Iginio Massari ha istituito questo riconoscimento proprio per premiare la pasticceria di lusso".

"Il maestro dice sempre che entrare in una pasticceria di lusso deve essere come entrare in una gioielleria - incalza Valsecchi - Quindi tutti i prodotti devono essere curati nei minimi dettagli: le torte, la mignon, i cioccolatini...". Alla fiera di Milano il pasticcere lecchese ha presentato la propria storia e quella della sua attività, preparando quindi una degustazione in diretta per tutti gli ospiti. Filippo ha quindi ricevuto il trofeo proprio dalle mani di Iginio Massari.

"Filippo, ti sei è confermato una star del settore - ha detto Massari - Questo trofeo ti ricorderà l'esperienza vissuta in fiera Host, il centro che divulga le nuove e più moderne tecnologie del mondo del food. Ti ringrazio per la tua partecipazione". Parole rilanciate dal giovane Valsecchi: "Grazie mille a tutti voi, festeggerò con i miei cari e i miei collaboratori questo risultato che mi rende ancora una volta emozionato e felice".