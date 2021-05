Santa Maria Hoè, i cittadini ripuliscono il bosco: trovati persino frigoriferi e portoni

Dalla parte dell'ambiente. Un gruppo di cittadini di Santa Maria Hoè, guidati dal sindaco Efrem Brambilla, domenica ha ripulito il paese nell'ambito della Giornata ecologica.

La raccolta rifiuti ha coinvolto in particolare il versante boschivo a valle della strada a Hoè superiore. I risultati sono stati da una parte ottimi, a livello di concretezza, dall'altro - come sempre accade in queste occasioni - mortificanti: i cittadini hanno infatti raccolto quintali di rifiuti abbandonati dai (purtroppo sempre più numerosi) incivili, con numerosi rifiuti ingombranti. Come ha spiegato il sindaco Brambilla, «due frigoriferi, elettrodomestici, portoni, rifiuti di qualsiasi genere».

L'aspetto positivo è avere coinvolto anche giovani e bambini nelle operazioni di pulizia. «Abbiamo fatto qualcosa di bello per l'ambiente - chiosa Brambilla - Su questa strada sono state già allestite fototrappole».