"La vostra sanità funziona e ci ha aiutati", fratelli egiziani donano ancora il loro incasso all'ospedale

"La vostra sanità è una cosa bella, funziona bene e nel passato è stata importante per salvare un nostro caro. Ci è quindi sembrato giusto ringraziare il territorio e l'ospedale di Lecco con questa sorta di donazione". Con queste parole alcuni anni fa Emile Kellini, pizzaiolo egiziano con attività di ristorazione a Mandello spiegò il perchè dell'iniziativa chiamata "Cibo, bar e Sorrisi", che verrà ora riproposta mercoledì 22 novembre per la quarta volta: l'incasso della giornata di lavoro sarà devoluto al Manzoni.

Un gesto di generosità che viene dal cuore, proposto dai tre fratelli Kellini, Emile, Ezzat e Malak di origini egiziane, gestori della Pizzeria Lario e del Bar Oro Nero di piazza San Zeno a Mandello del Lario. "Mi voglio prenotare, saremo una decina di persone per la pizzeria" - è solo una delle frasi che si sentono pronunciare in queste ore nei due locali. "L'incasso della giornata sarà interamente devoluto a favore dell'ospedale di Lecco, reparto di cardiochirugia" - recita la locandina affissa all'ingresso dell'attività. Il motivo di questa iniziativa, che si avvale del patrocino del comune di Mandello, ci viene confermato proprio da Emile, Emilio, in Italia da oltre 20 anni.

"Io ho avuto modo di girare parecchio - racconta il pizzaiolo - dal mio Paese natìo, l'Egitto, fino a tante altre realtà, tra cui il Canada. Poi sono approdato a vivere con la mia famiglia e i miei fratelli in Italia, a Mandello. Qui abbiamo avuto necessità di ricorrere al vostro servizio sanitario, abbiamo trovato in esso le giuste risposte e la soluzione a delicati problemi di salute". Questa di mercoledi 22 novembre sarà la quarta data di un percorso di solidarietà che ha già avuto destinatari gli ospedali di Pavia e di Lecco, il Soccorso degli alpini di Mandello del Lario e la Caritas locale.

La convinta scelta dei fratelli Kellini, appartenenti alla grande famiglia della chiesa copto ortodossa, rappresenta un bel messaggio di ringraziamento alla sanità pubblica dal nostro Paese, un patrimonio che merita di essere valorizzato e sostenuto ancora di più. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)