Mandello, riparte il doposcuola in oratorio: "C'è bisogno di aiuto"

Il Progetto doposcuola a Mandello denominato "Io speriamo che me la cavo" è ripartito dopo la pausa estiva il giorno 7 novembre 2023 sempre presso i locali dell'Oratorio del Sacro Cuore messi a disposizione dal parrocco don Giuliano Zanotta, "al quale vanno i nostri ringraziamenti" spiega l'assessore all'Istruzione Doriana Pachera.

Il nome del progetto riprende il titolo del libro in cui sono trascritti sessanta temi di bambini napoletani dal loro maestro Marcello D'Orta. Il libro poi è diventato un film per la regia di Lina Wertmuller e interpretato da Paolo Villaggio.

A condurre l'attività sono insegnanti in pensione che come volontari seguiranno gli alunni della scuola primaria S. Pertini e della scuola secondaria di primo grado A.Volta che necessitano di essere supportati nell'esecuzione dei compiti e nella preparazione delle lezioni.

"C'è bisogno di aiuto"

Gli alunni bisognosi di tale sostegno sono stati segnalati dalle loro insegnanti su richiesta dell'assessore all'Istruzione. "Il numero di bambini e ragazzi che necessitano di tale supporto è abbastanza nutrito e a questo proposito si chiede se altre persone siano disponibili a prestare il loro aiuto a questo importante servizio" prosegue Pachera. Per informazioni è possibile telefonare al n. 349 3598998.

I giorni stabiliti sono il martedì e il giovedì, dalle ore 15 alle ore 17, giorni in cui l'oratorio è aperto. "In tal modo i bambini potranno, una volta terminati i compiti, fermarsi a giocare. Si ricorda che, sempre in Oratorio, per minori dai 6 ai 17 anni è presente, dal lunedì al venerdì, il progetto 'Pitstop', progetto educativo di gruppo che il Comune di Mandello ha ideato per integrare il servizio di assistenza educativa scolastica e condotto da educatori. Il progetto è sostenuto interamente dall'Amministrazione comunale e dall'assessorato all'Istruzione".