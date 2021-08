I 5 luoghi migliori per osservare le stelle cadenti di San Lorenzo a Lecco

Nella notte fra l'11 e il 13 agosto previsto il picco dello sciame meteorico delle Perseidi: ecco tutte le informazioni per non perdersi il meraviglioso spettacolo

Come ogni anno, a metà agosto, reclama attenzione lo spettacolo delle Perseidi, lo sciame meteorico che la Terra attraversa durante questo periodo estivo, con il picco previsto fra l'11 e il 13 agosto, con una media di circa cento scie luminose osservabili ogni ora. Ma dove può recarsi, nel Lecchese, chi brama esprimere un desiderio? Ve lo spieghiamo nella nostra guida.

Curiosità

Questa tradizione popolare è associata alla storia di San Lorenzo, un martire che per fede venne bruciato vivo. Le stelle cadenti quindi, dette anche "lacrime di San Lorenzo", ricordano appunto i carboni ardenti su cui morì il Santo.

Proprio durante la Notte di San Lorenzo, in ricordo del suo martirio, è nata l'usanza di esprimere un desiderio.

Quando e dove osservare le stelle cadenti

Nella notte tra l'11 e il 13 agosto ci sarà il picco di massima visibilità, e si potrà ammirare uno spettacolo davvero unico. Sarà quindi possibile osservare una pioggia di meteore, comunemente chiamate stelle cadenti.

Per osservare le "lacrime di San Lorenzo" nelle migliori condizioni possibili è necessario avere l'orizzonte a Nord Est libero, quindi Lecco città non è l'ideale. Occorre spostarsi dall'altra parte. Quando? L'orario ideale è dopo mezzanotte o prima dell'alba, perché la Terra, con l'effetto parabrezza, spostandosi in avanti investe lo sciame di detriti. Naturalmente sperando nel bel tempo.

Questi i cinque luoghi migliori (in ordine sparso):

1) Pian Sciresa

2) Monte Barro

3) Cornizzolo

4) Moregallo

5) Corni di Canzo

Consigli per l'osservazione

Non sarà necessario munirsi di telescopio, sarà possibile ammirare le stelle cadenti anche a occhio nudo. Per riuscire a osservare il cielo senza alcuna distrazione:

- Allontanarsi dai luoghi illuminati e trovare un luogo buio: le fonti di luce artificiale potrebbero offuscare la visuale. Trovare invece cielo buio e con ampia visuale;

- Preferire la spiaggia o un prato: in questo modo si potrà avere una visuale perfetta di tutto il cielo notturno;

- Attendere con pazienza: l'occhio deve abituarsi al buio, quindi l'importante è non avere fretta.