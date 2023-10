La magia della luna nelle foto scattate da Dervio e Varenna

In tanti anche nel lecchese hanno rivolto ieri sera lo sguardo al cielo per ammirare l'eclissi parziale di luna, tra magia e poesia. Riceviamo e pubblichiamo le splendide foto scattate nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, dai nostri lettori Davide Trezzi (da Varenna) e Giovanni Mauro Ferrari (da Dervio).

"Ecco alcune foto dell'eclissi parziale di Luna del 28 ottobre 2023, scattati da Dervio, finché non sono sopraggiunte le nuvole - scrive Giovanni Mauro Ferrari - Nell'ultima foto esposizione al massimo per vedere chiaramente il profilo della terra proiettare la sua ombra sul nostro satellite. Più Giove luminoso in cielo in congiunzione con la luna e i suoi satelliti".