Avviati i lavori di messa in sicurezza della strada che sale a Erve

Un intervento non facile e allo stesso importante lungo una strada che costeggia una parete rocciosa rivolta su una profonda gola, l'unica arteria in grado di raggiungere la zona alta della Valle San Martino.

Sono stati avviati nella mattinata di oggi, martedì 25 luglio, i lavori di messa in sicurezza lungo la strada provinciale 181 di Erve, finanziati con fondi della Provincia di Lecco (avanzo di amministrazione). Come illustrato dai tecnici: "Sono previste opere di risanamento degli elementi strutturali in calcestruzzo armato e in carpenteria metallica, per ripristinare o migliorare la resistenza meccanica e la durabilità delle stesse per le azioni statiche derivanti dal traffico veicolare agente sull’impalcato".

La finalità prioritaria della Provincia di Lecco è la realizzazione di interventi di manutenzione con l’obiettivo di ripristinare lo stato di conservazione con opere di risanamento delle porzioni di calcestruzzo armato esistenti ammalorate, con il metodo meno invasivo e con tempi di realizzazione rapidi, evitando la completa chiusura del tratto stradale durante l’esecuzione delle lavorazioni.

A tal fine verrà utilizzato un idoneo mezzo provvisionale a sbalzo con sottoponte. La consegna dei lavori è avvenuta alla presenza del sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi, dei progettisti e del tecnico provinciale Adriano Losa.