Il Cai non si ferma mai: la salita allo Zucco Campelli

Escursione ai Piani di Bobbio per gli amici della sezione bellanese del Cai. Una trentina di soci sono saliti in mattinata nella nota località valsassinese dove il gruppo più numeroso ha affrontato la salita allo Zucco Campelli percorrendo la ferrata Mario Minonzio con l’assistenza di una guida alpina per poter garantire a tutti la salita in sicurezza e nel contempo apprendere le giuste modalità per affrontare nel modo corretto questo tipo di itinerari utilizzando l'attrezzatura appropriata.

"Il gruppo è stato notevolmente rallentato lungo la ferrata dalla presenza di persone senza l’adeguata preparazione e attrezzatura. Alcuni soci hanno invece affrontato la salita di alcune vie di arrampicata presenti nell’anfiteatro dei Campelli mentre altri soci hanno optato per una comoda passeggiata. Il gruppo si è poi riunito per il pranzo al rifugio Lecco ai Piani di Bobbio per poi ridiscendere a Barzio" - hanno fatto sapere i portavoce del Cai Bellano.

La prossima proposta della sezione sarà l’evento di Street Boulder che si terrà a Bellano il 7 ottobre denominata BeBoulder. Per maggiori informazioni e iscrizione il direttivo invita a visitare i propri profili social o a visitare l’apposita sezione del sito www.discoveringbellano.ue