Coronavirus: a Lecco 347 morti negli ospedali, l'Usb presenta un esposto contro l'Azienda

«Ben 347 deceduti negli ospedali; 331 positivi al Covid-19 tra i lavoratori dell'Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) di Lecco, a cui bisogna aggiungere i quasi 70 lavoratori delle ditte che operano in appalto, soprattutto quelli della ditta Dussmann; 832 lavoratori in malattia tra marzo e aprile 2020». Sono i numeri della pandemia a Lecco per i quali l'Usb presenterà, alla Procura presso il Tribunale della città, «un esposto per verificare mancati adempimenti e procedure relativi alla pandemia da Covid-19 nell'Asst» lecchese, si legge in una nota.

L'esposto «nasce dal sospetto che negligenza, imperizia e imprudenza, da parte della dirigenza aziendale siano stati alla base dei pesanti esiti della pandemia nell'azienda», precisa il sindacato. In questi ultimi sei mesi, i delegati Usb dell'Asst di Lecco «hanno raccolto documentazione e prove testimoniali riportate in sei pagine di esposto, avvalorati da 53 allegati. Gli stessi delegati già da marzo 2020 avevano esortato, e quindi ammonito, la dirigenza aziendale a modificare alcuni comportamenti, che, stando alle nostre valutazioni, avrebbero arrecato danni irreparabili ai lavoratori e ai pazienti ma neppure l'aver prospettato la possibilità di presentare di un esposto alla Procura di Lecco è servito ad ottenere che venissero apportati i necessari cambiamenti nell'organizzazione dei servizi».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindacato invita «alla presentazione dell'esposto - il giorno 10 settembre alle ore 10, davanti al Tribunale di Lecco - tutti i cittadini, specie i congiunti dei deceduti per Covid-19, le famiglie colpite dal Covid-19, tutti i lavoratori dell'Asst di Lecco e delle ditte operanti in appalto che potranno testimoniare, con la loro presenza, la drammaticità delle conseguenze di scelte gestionali probabilmente inadeguate, sul piano aziendale e, come ormai tristemente noto, su quello regionale. L'invito è esteso anche a tutti i mezzi di informazione per una breve conferenza stampa di presentazione dei contenuti dell'esposto».