Il Comune con la spettacolare ruota panoramica affacciata sul Lago di Como

Fiorisce la primavera e a Colico è alle porte una super stagione di eventi. È decisamente ricco, infatti, il calendario allestito dalla Pro loco Colico con il pieno appoggio dell'Amministrazione comunale, con un mix coinvolgente di cultura, intrattenimento e attività all'aria aperta.

Tra le manifestazioni in programma spiccano la Festa di Primavera, la Festa dedicata al cioccolato, il Festival Letterario, il progetto 'Tour guidato Colico-Vermont' e, per i più sportivi, la Biciclettata in compagnia.

Da non dimenticare l'appuntamento di venerdì 22 marzo alle ore 15 presso il parco giochi di Colico in via Montecchio Nord, per l'inaugurazione della nuova ruota panoramica. Questa attrazione sarà disponibile per due mesi, fino al 19 maggio, offrendo a turisti e residenti la possibilità di godersi una vista mozzafiato sul Lago di Como. In occasione dell'apertura, il prezzo del biglietto sarà scontato. La ruota aprirà nei giorni feriali dalle ore 14.30 alle 20 dal lunedì al giovedì, dalle 14.30 alle 22 il venerdì e, durante il weekend, sarà aperta dalle 10 alle 22.

Festa di Primavera

Il 30-31 marzo e il 1° aprile, nella centralissima Piazza Garibaldi, torna la 'Festa di Primavera'; un'occasione gioiosa per dare il benvenuto alla nuova stagione e passare le vacanze di Pasqua in modo alternativo in un'atmosfera di allegria e condivisione, con l'imperdibile animazione per bambini. Durante l'evento saranno allestite bancarelle di vario tipo e saranno presenti attività per tutta la famiglia. Il giorno 30 i bambini e le bambine avranno l'opportunità di trasformarsi in creature magiche, supereroi o animali grazie al truccabimbi, mentre nelle giornate di domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile, i più piccoli potranno scoprire i tradizionali giochi in legno 'di una volta' e anche i più grandi potranno fare un salto indietro nel tempo.

Festa del cioccolato

Nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 aprile si terrà a Colico una festa interamente dedicata al cioccolato. Il lungolago accoglierà stand che celebreranno uno dei dolci più amati al mondo. Durante la festa i visitatori potranno gustare una vasta gamma di prelibatezze al cioccolato, dalle praline alle torte, dalle creazioni artigianali alle delizie internazionali. Sarà un'occasione perfetta per i golosi e gli amanti del cioccolato di trascorrere una giornata indimenticabile immersi in gustose leccornie e divertenti attività legate al mondo del cacao.

Festival Letterario

Durante il mese di aprile saranno programmati ben tre incontri presso l'Auditorium di Colico, il 5, 19 e 24 aprile, in preparazione al 'Festival Letterario', durante i quali si avrà l'occasione di 'scaldare i motori' nell'attesa dell'imperdibile evento. Il 27 e il 28 aprile saranno appunto dedicati alla seconda edizione del 'Festival Letterario'; un'occasione per gli amanti della letteratura di immergersi nell'affascinante mondo dei libri. L'Auditorium M. Ghisla diventerà la casa di workshop creativi per scoprire nuove opere letterarie in un'atmosfera vivace e stimolante. È un momento di celebrazione della parola scritta, che valorizza la cultura, l'arte e la creatività, e promuove il dialogo e lo scambio di idee tra scrittori e lettori.

Per gli amanti dello sport, domenica 28 aprile avrà luogo la 'Biciclettata in compagnia Colico e dintorni'; un'esperienza che unisce l'amore per il ciclismo alla bellezza del paesaggio circostante. Durante l'evento, ciclisti di tutte le età e livelli di abilità si riuniranno per esplorare le strade panoramiche della zona in compagnia di amici, familiari e altri appassionati di ciclismo. Sarà un'opportunità per stare a contatto con la natura, respirare aria fresca e godere della libertà e del divertimento che solo una pedalata in buona compagnia può offrire.

Ricordiamo che per tutte le domeniche, dal 17 marzo fino al mese di novembre, in Piazza Garibaldi si terrà l'imperdibile Mercatino hobby, antiquariato e vintage.

Tour guidato Colico-Vermont

Durante il mese di aprile, Pro loco Colico patrocinerà inoltre il progetto 'Tour guidato Colico-Vermont', organizzato dall'Istituto d'Istruzione Superiore Marco Polo di Colico. Si tratterà di uno scambio di buone pratiche didattiche con un gruppo di insegnanti/educatori statunitensi interessati ad approfondire l'educazione sostenibile e alimentare, mediante filiere agroalimentari a km 0.

Il gruppo di formatori opera presso 'Shelburne Farms', azienda agricola situata nello Stato del Vermont e, nell'ambito di tale scambio, l'IIS Marco Polo di Colico ha programmato un tour guidato nei laboratori di trasformazione del latte vaccino e caprino delle aziende agricole dell'Alto Lago di Como e della Valsassina.

"Con questo ricco programma di eventi per la primavera 2024 siamo certi di offrire occasioni di divertimento, di svago e di condivisione, ma anche l'opportunità di conoscere il territorio e le sue tradizioni - commentano dalla Pro loco Colico - È per questo che invitiamo colichesi e turisti a partecipare numerosi. Assaporeremo indimenticabili giornate sul lago, là dove le montagne fanno da cornice specchiandosi nelle sue acque". Per informazioni www.visitcolico.it.