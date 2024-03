Zamperini ha premiato alcuni tra i migliori cani al mondo: "Sostegno ai gruppi cinofili"

"Ho avuto l’onore di premiare alcuni tra i migliori cani italiani al mondo. Ora la lavoro con i gruppi cinofili per sostenere il settore". Queste le parole pronunciate dal consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini, che ha voluto essere presente alla 59° esposizione internazionale canina Enci, organizzata presso la Fiera millenaria di Gonzaga dal Gruppo cinofilo Virgiliano in collaborazione con il Gruppo cinofilo Lecchese e il Gruppo cinofilo Sedrianese. Da venerdì 1 a oggi, domenica 3 marzo, nel comune mantovano sono in mostra oltre 1.700 esemplari di cani tra i più belli del mondo.

"Questa esposizione è un’opportunità unica per poter ammirare gli esemplari che calcano i ring delle esposizioni e che certificano l’eccellenza dell’allevamento cinotecnico italiano con le loro vittorie ottenute anche in manifestazioni internazionali - aggiunge Zamperini - È stata un’occasione di incontro con i gruppi cinofili presenti, in particolare quello lecchese, per approfondire la conoscenza di un mondo che unisce la passione per i cani con la loro cura ed il loro benessere".

Il valore dell'addestramento in campo sociosanitario e agricolo

"Dal confronto sono emersi spunti interessanti, soprattutto sul tema dell’addestramento canino e sulla sua utilità, oltre che nella sfera affettiva, anche in campo sociosanitario, sociale ed agricolo. Basti pensare, ad esempio, all’offerta straordinariamente efficace della pet therapy per chi è più fragile e solo, al comparto cinofilo della sicurezza ed ai cani da pastore".

Durante le tre giornate sono stati presenti cani di 250 razze riconosciute Enci sulle 300 totali (tra queste Bovaro del Bernese, Pastori Belga, Labrador Retriever, Golden Retriever, Pointer inglese, Setter, Weimaraner, Bracco francese, Spitz, Bulldog francesi e Chihuaha) e stands di produttori specializzati nell’alimentazione dei cani, nonché di prodotti studiati appositamente per la salute ed il mantenimento del cane, provenienti da Austria, Cile, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Montenegro, Malta, Serbia e San Marino.

"Si tratta sicuramente di una manifestazione di grande valore che può essere visitata liberamente dal pubblico, grazie anche all’ingresso gratuito. Il mio ringraziamento - conclude Zamperini - va al presidente del Gruppo cinofilo lecchese, Roberto Tavola, ed al Presidente del Gruppo cinofilo virgiliano, Cesare Polischi. Con loro ci metteremo al lavoro su alcune progettualità e riforme normative che Regione Lombardia intende portare avanti per sostenere questo importante settore".