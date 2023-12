Tre comuni in festa con i volontari della Croce Rossa

Cena natalizia e grande festa all’Hotel Nuovo di Pescate per la Croce Rossa di Valmadrera che raggruppa i volontari non solo del proprio comuna,e ma anche dei vicini paesi di Malgrate e Civate. Presenti i sindaci Antonio Rusconi e Angelo Isella, e l’assessore Sara Cipriano di Malgrate. Con loro anche comandante dei carabinieri Nicolò Farinato e il comandante della polizia locale, Cristian Francese. Tutti insieme per ringraziare la Cri dell'importante ruolo svolto sul territorio dal punto di visto sanitario, con gli interventi di pronto soccorso, e socio-assistenziale.

Nel suo intervento, il presidente Giulio Oreggia ha evidenziato, numeri alla mano, i numerosi interventi, il sostegno a tante situazioni di disagio e la collaborazione con i Comuni: "La Croce Rossa rappresenta il simbolo del volontariato, è una collaborazione fondamentale per le nostre comunità, anche a Natale è presente per chi è nella malattia e nella sofferenza". Al termine un brandiis finale di reciproco ringraziamento con taglio della torta. (Si ringrazia Giancarlo Sandionigi per le foto)