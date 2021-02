Filt e Linee Lecco a dialogo: «Si parla di premi di risultato»

A Linee Lecco si parlerà dei premi di risultato per il personale dipendente. È stato stabilito durante l’incontro tra Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e la dirigenza, avvenuto nella giornata di martedì con la mediazione del prefetto Castrese De Rosa.

«Ci troveremo a marzo per aprire la trattativa sul premio di risultato, importantissimo per lavoratrici e lavoratori di Linee Lecco - afferma il segretario generale della Filt Cgil Lecco Salvatore Campisi -. Dobbiamo dire grazie al prefetto di Lecco che con la sua attenta mediazione ha permesso la chiusura in senso positivo della procedura di raffreddamento. Ricordiamo che la bozza di premio di risultato era stata votata all’unanimità dall’assemblea dei lavoratori di Linee Lecco lo scorso 27 gennaio».