Il forno crematorio di Lecco non s'ha da fare

Niente forno crematorio a Lecco. La risposta data al Comune di Lecco dalle autorità competenti è netta: troppo poco spazio tra case, aziende ed eventuale nuova costruzione nel rione di Castello, come fatto presente dall'assessore Roberto Pietrobelli nel corso della commissione post natalizia di giovedì 28 dicembre. La risposta è stata data al Piano regolatore cimiteriale stilato e presentato dalla Commissione II.

“Arpa ci ha risposto in modo positivo, ma con alcune prescrizioni relativamente alla cartografia delle reti di smaltimento delle acque reflue e alla programmazione di allacciamento alla rete comunale delle strutture non ancora allacciate. Danno parere positivo, ma rimandano ad Ats Brianza per quanto riguarda la riconversione dei loculi in ossari e cinerari. Dubbi sulla possibilità di realizzare il tempio crematorio a Castello, visto il mancato rispetto della fascia di rispetto di 50 metri dalle case e dalle aziende”.

Bene o male la stessa risposta arrivata da Ats: “Nessun problema per la conversione, ma nessuna possibilità per il forno crematorio” per la sopracitata ristrettezza degli spazi. Ora “si tratta di capire se il Piano regolatore cimiteriale va lasciato così, oppure togliere l'ipotesi del forno in fase preliminare, visto che per nessun cimitero ci sono le condizioni di realizzazione”. E per Pietrobelli si potrebbe parlare “con gli altri Comuni del territorio per portare avanti questo progetto che può servire la provincia”, con Dervio che si è già mossa in questi ultimi anni; le candidature dovranno arrivare in Regione entro febbraio 2024. “L'esigenza c'è, se non possiamo fare il forno noi dobbiamo appoggiarci ad altri Comuni”, ha chiosato Pietrobelli. Dalla Commissione è uscito un generale orientamento verso il mantenimento dell'opzione nel Piano, eventualmente rimovibile dopo il parere ufficiale di Ats.