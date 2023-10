Buon compleanno Abegg! I 70 anni di un museo simbolo del territorio

A novembre il civico Museo della seta Abegg festeggia i 70 anni dalla sua fondazione e i 10 dalla sua riapertura. Per celebrare queste ricorrenze, il Comune di Garlate ha organizzato un ricco calendario di iniziative gratuite: laboratori e letture animate per i bambini, spettacoli, arte, conferenze, tanti eventi per tutte le fasce di età e di pubblico.

Venerdì 3 novembre aprirà le celebrazioni Cristina Melazzi con una serata dedicata alle storie delle filandiere lecchesi. Il weekend successivo ci saranno l’inaugurazione della mostra collettiva “Tracce” degli artisti Franz Engaddi, Simone Rossi, Silvana Scardova e Giovanni Vattimo (che rimarrà aperta fino al 10 dicembre) e lo spettacolo dal titolo "Sul filo del ricordo… e me che sson ché in filanda" a cura del gruppo folkloristico La Campagnola.

All'interno della rassegna "Buon compleanno Abegg!" non mancheranno poi iniziative per famiglie e bambini con 2 laboratori e altrettanti pomeriggi di letture animate. La chiusura dei festeggiamenti si avrà nel weekend del 24-26 novembre con 3 eventi.

Innanzitutto la proiezione di un filmato inedito del 1937 sulla filiera della seta realizzato dal grande architetto e designer Ico Parisi che vedrà la partecipazione di Paolo Aquilini, direttore del Museo della seta di Como. E poi ancora lo spettacolo teatrale “I dü Murüss”, quadri teatrali tratti dai Promessi Sposi in dialetto garlatese a cura di Tramm con testi di Giusi Panzeri. Infine domenica 26 al mattino il museo sarà aperto a tutti con visite guidate e al termine ci saranno l’immancabile brindisi e il taglio della torta.