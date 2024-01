Nuovi vandalismi al parco preso di mira dagli spacciatori

È stato nuovamente danneggiato il cancello del parco di via Gambate. Lo rende noto l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Beppe Conti, ricordando che non si tratta della prima volta: già in passato il parchetto pubblico di Garlate era stato preso di mira da vandali e perfino spacciatori, e per questo chiuso al pubblico rendendolo accessibile solo con un apposito pass da richiedere in municipio.

"È la prova che quel luogo era utilizzato da delinquenti e spacciatori, ora rabbiosi perché è stato tolto loro il luogo dove esercitavano il loro traffico - si legge in una nota del Comune - Ripareremo ancora e stiamo installando una telecamera, non cediamo terreno ai delinquenti. Abbiamo acquisito comunque filmati che consegneremo ai carabinieri".

Il sindaco ha quindi ricordato come il vandalismo messo in atto l'altro ieri non sia un fatto isolato. "Il parco di via Gambate si trova in un'area un po' esterna del paese, verso Olginate e lo abbiamo già dovuto chiudere da qualche tempo - precisa Beppe conti - Prima caos e schiamazzi, poi la frequentazione da parte di persone che venivano a bere alcolici anche da fuori, oltre ad altri movimenti sospetti legati al probabile smercio di sostanze, confermati anche da alcune testimonianze e filmati privati. Un brutto giro, insomma. Per tutelare residenti e cittadini abbiamo allora deciso di chiudere il parco con un cancello e di permettere l'ingresso solo con degli appositi permessi da chiedere in comune, spendendo anche 10.000 euro per chiuderlo con questin impianti".

"Dopo una decina di giorni - aggiunge Conti - alcuni ignoti hanno divelto la piantana del cancello dal calcestruzzo, poi si è ripetuto un episodio simile, fino a quello registrato l'altro ieri. Avevamo già informato la forze dell'ordine del problema e ora consegneremo loro nuovi filmati privati in attesa di collocare una telecamera pubblica per potenziare i controlli".