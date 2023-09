Inaugurato il playground di Germanedo: "Spazi in più non solo per i giovani e valore ai rioni"

Taglio del nastro oggi a Germanedo per il nuovo playground alla presenza degli studenti della scuola media Stoppani. Nell'occasione è stato fatto anche un sopralluogo al centro civico Sandro Pertini e dell’auditorium, che riapre ora alla città dopo i lavori di riqualificazione, con una capienza di 208 posti a sedere. L'inaugurazione dello spazio giochi attrezzato all'aperto rappresenta un nuovo tassello di valorizzazione del rione, come ricordato dal sindaco Mauro Gattinoni e dagli altri componenti dell'Amministrazione intervenuti a Germanedo.

Questa la cronologia degli interventi al centro civico. Nel 2021 rifacimento della copertura a protezione dei locali che ospitano l'informagiovani (7.500 euro). Nel 2022 manutenzione straordinaria con rimozione e sostituzione della pavimentazione in vinil-amianto (350.000 euro di cui 250.000 di Regione Lombardia). Nel 2023 manutenzione straordinaria con rifacimento blocchi bagno di tutta la struttura, completamento della sostituzione della pavimentazione, intonacatura e intervento di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti al neon con led con (237.000 euro).

L’intenzione è quella di affidare in gestione dal 1° gennaio 2024 la piccola palestra, il laboratorio all'aperto, la sala civica Maria Calvetti e l'auditorium. "Il centro nel suo complesso resterà un punto di riferimento per il rione e un polo civico cittadino aperto a tutte le fasce d’età - ha fatto sapere l'amministrazione comunale - ma la gestione dovrà avere una forte connotazione giovanile in risposta anche alle richieste dinamiche e in continua evoluzione che il rione e la città hanno manifestato.

Il nuovo parco multisport accessibile e inclusivo

Il nuovo playground multisport accessibile e inclusivo si trova nel parco di Germanedo, un ambito di circa 2.200 metri quadrati con ingresso da via Belfiore a nord, via Eremo ad est e via Aristide Gilardi a sud. L’area si trova nei pressi della scuola dell’infanzia di Germanedo, della scuola secondaria di primo grado Stoppani e dell’ospedale Manzoni. Il progetto ha riguardato la riqualificazione del parco, il miglioramento e l'arricchimento delle infrastrutture sportive presenti e degli elementi di arredo urbano, la valorizzazione del patrimonio vegetale esistente e delle aree pavimentate.

Il playground è dotato di un campo da basket e pallavolo, uno spazio dedicato al parkour, skate park, nuovi arredi e rastrelliere per bici, impianti tecnologici e di illuminazione, nuovi percorsi e wi-fi. La riqualifica è stata resa possibile grazie ai 150.000 euro stanziati da Regione Lombardia e dai 60mila euro del comune di Lecco.

"La città ha sempre bisogno di nuovi e riqualificati spazi di aggregazione - ha sottolineato Gattinoni - Oggi, dopo un'attesa lunga anni, restituiamo un luogo all'aria aperta e uno al chiuso: il primo quale rinnovato centro di sport e libero ritrovo; il secondo quale spazio soprattutto per i giovani ma anche quale punto di riferimento per un'intera comunità, quella di Germanedo, grazie a un nuovo spazio polifunzionale, alla nuova palestra e, soprattutto, alla riapertura dell'auditorium da oltre 200 posti dopo 8 anni di sospensione delle attività. Con questi interventi concreti e tangibili, il comune di Lecco rivitalizza i suoi rioni, favorisce la socializzazione, crea nuove occasioni per bambini e ragazzi: per una Lecco attenta a giovani e famiglie, per una città che cresce".

Sulla stessa lunghezza d'onda Maria Sacchi, assessore ai lavori pubblici: “Si tratta di investimenti importanti per il rione di Germanedo, in un contesto molto vivo con tanti residenti che vivono gli spazi nei pressi del parco e del centro civico Sandro Pertini. Un'area verde completamente riqualificata con abbattimento delle barriere architettoniche dei viali, spazi per i giovani per praticare sport e nuove panchine per chi desidera rilassarsi all'ombra dei grandi alberi".

Alessandra Durante, assessore alla famiglia e ai giovani, ha infine commentato: "Siamo partiti dall’ascolto dei ragazzi che ci hanno sempre chiesto di realizzare spazi dove potersi riconoscere e ritrovare. Insieme agli assessori Sacchi e Torri abbiamo preso le mosse dalla realizzazione di spazi esterni come le due palestre a cielo aperto nei rioni di Maggianico e Pescarenico, il parco Eunice Kennedy nel rione di Castello e il restyling del campetto di via Cavalesine a San Giovanni. Col playground e l’auditorium arriviamo anche a Germanedo, dove completiamo un progetto di riqualificazione di spazi con una connotazione giovanile, ma comunque al servizio di tutta la città".