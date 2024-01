Dopo una dolce maratona di 9 ore Giorgia è nell'olimpo dei pasticceri

Un ottimo quarto posto alla gara internazionale del Sigep e la conferma di essere a pieno titolo nella top ten dei pasticceri italiani. Giorgia Ricci, dipendente della pasticceria Amerigo di Mandello del Lario è reduce dal Salone mondiale di Rimini dedicato al gelato artigianale e all'arte dei dolci. Già vincitrice di “Cake star” e associata Cna, la 25enne si è cimentata con il tema "In viaggio verso l’Oriente" all'interno di una gara che si è rivelata una vera e propria maratona. Dolce, ma molto impegnativa.

"Comunque è stata dura, nove ore di tensione pura - racconta Giorgia - Però la soddisfazione di arrivare quarta alla prima competizione è stata davvero tanta. Ringrazio in primis Michele ed Elena che mi hanno supportato in tutto questo percorso e poi tutti quelli che sono venuti apposta per me".

Dal laboratorio del bar pasticceria gestito dai fratelli Alippi, Giorgia ha ripercorso il lavoro fatto a Rimini e le emozioni vissute in questa edizione del "The dolce world expo". La concorrente ha dovuto interpretare a tema orientale una piece artistica con zucchero cioccolato o pastigliaggio (modalità per creare forme rigide in pasta di zucchero), oltre a tre torte per assaggi ed esposizioni, il tutto in gusti di oltreoceano.

"Dopo uno stage estivo da Amerigo, qui mi sono trovata bene e mi sono appassionata all'arte e al mestiere della pasticceria". Riferisce ancora la creatrice di dolci, a Rimini a un passo dal podio, con la presentazione di un drago con accanto un ramo di pesco. Un quarto posto da applausi che va a premiare la passione e la dedizione a questo lavoro da parte di una gelatiera cresciuta nella dolce “fucina” dei fratelli Michele ed Elena i quali hanno degnamente raccolto il testimone di una lunga tradizione pasticcera iniziata dal padre Amerigo. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)