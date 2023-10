“Pace in Palestina”: 700 giovani pregano per spegnere il conflitto

Basta con l'ennesima e sanguinosa guerra. Un momento di preghiera, con circa 700 alunni tra bambini e ragazzi, per rispondere all’appello del cardinale di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa in seguito agli ultimi avvenimenti tra Israele e Palestina nel merito del conflitto che si è nuovamente inasprito lungo la striscia di Gaza. Martedì le scuole del rione di Rancio, la scuola primaria “Pietro Scola”, la secondaria di I grado “Massimiliano Kolbe” e il liceo “Giacomo Leopardi”, si sono riuniti nel cortile del complesso scolastico per dedicare un momento di preghiera a tutte le vittime e a tutte le persone coinvolte nella guerra riaccesasi pochi giorni fa.

Corposo il numero dei ragazzi che si sono fatti guidare dalla domanda di don Ottavio Villa, parroco di Maggianico: “Cosa possiamo fare davanti a ciò che sta accadendo se non alzare le mani perchè qualcuno ci dia la possibilità di fare adesso una esperienza di pace?”. Don Ottavio ha poi proseguito richiamando la risposta data a un giornalista dal cardinale Pizzaballa alla domanda: “In tutto questo orrore, Dio dov’è?”.

Così il cardinale ha risposto: “Guai a chiederlo. Dio è qui. Dio è presenza. Ora più che mai credo che Dio sia una presenza nella vita, quindi ora più che mai bisogna rivolgersi a lui” . L’incontro, dunque, si è concluso con una preghiera per chiedere il miracolo della pace.