Guida Michelin, solo a Bianca la prestigiosa stella

La nuova Guida Michelin taglia i ristoranti lecchesi. Nel volume dedicato all'anno 2024 sarà presente soltanto il ristorante Bianca sul lago by Emanuele Petrosino di Oggiono, alla terza presenza di fila, mentre il ristorante Pierino di Viganò non avrà il riconoscimento per la seconda volta nel corso dei cinquant'anni di attività: la serie positiva era aperta dal 1974, per la soddisfazione del fondatore Pierino e del figlio Theo.

Nell’inevitabile balletto delle stelle date e tolte, rispetto all’anno scorso abbiamo un saldo positivo di 10 stelle in più, 395 contro le 385 dell’anno scorso. Chissà se l’anno prossimo sarà sfondato il muro delle 400… Una curiosità: nel 1959, quando per la prima volta in Italia la Guida Michelin iniziò ad assegnare le stelle, i ristoranti stellati erano poco più di 80. La pioggia di stelle quest’anno premia tutto lo Stivale, da Cervinia a Marina di Ragusa. Una contrapposizione divertente, da 2000 a 0 m slm, quasi i chilometri di distanza tra le due località.

I ristoranti stellati in Lombardia

Albavilla – Il Cantuccio

Bergamo – Villa Elena

Bergamo – Impronte

Borgonato – Due Colombe

Calvisano – Al Gambero

Cavernago – Il Saraceno

Cernobbio – Materia

Como – Kitchen

Crema – Vitium?

Desenzano del Garda – Esplanade

Fagnano Olona – Acquerello

Fasano del Garda – Il Fagiano N

Fasano del Garda – Lido 84

Gargnano – La Tortuga

Lallio – Bolle?

Laveno – La Tavola

Lodi – La Coldana N

Lomazzo – Trattoria Contemporanea?

Madesimo – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina

Manerba del Garda – Capriccio

Mantello – La Preséf

Milano – AALTO

Milano – Anima?

Milano – Berton

Milano – Contraste

Milano – Cracco in Galleria

Milano – Felix Lo Basso home & restaurant

Milano – Horto N

Milano – Il Luogo di Aimo e Nadia

Milano – Iyo

Milano – Joia

Milano – L'Alchimia

Milano – Sadler

Milano – Viva Viviana Varese

Oggiono – Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino

Oltressenda Alta – Contrada Bricconi N

Pavia – Lino?

Pralboino – Leon d'Oro

Pudiano – Sedicesimo Secolo

San Paolo d'Argon – Umberto De Martino

Saronno – sui generis. N

Sirmione – La Rucola 2.0

Sirmione – La Speranzina Restaurant & Relais

Sorisole – Osteria degli Assonica

Stradella – Villa Naj

Torno – Il Sereno Al Lago?

Trescore Balneario – LoRo

Treviglio – San Martino

Vigevano – I Castagni

Villa d'Almè – Osteria della Brughiera

Villa di Chiavenna – Lanterna Verde