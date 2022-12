Inaugurati i nuovi impianti sportivi vicini alle scuole, è la prima opera in città con i fondi del Pnrr

Inaugurata la prima opera realizzata a Lecco grazie ai fondi del Pnrr. Si tratta dei nuovi impianti sportivi green e inclusivi con i quali è stata riqualificata l'area esterna degli istituti Bertacchi e Bovara: i campi di calcetto, pallamano, volley e basket - oltre agli spazi per l'atletica - saranno a disposizione degli alunni la mattina e dei cittadini il pomeriggio, come illustrato in occasione del taglio del nastro organizzato oggi parallelamente all'intitolazione del Parco Eunice Kennedy Shriver (1921-2009), fondatrice degli Special Olympics, "comunicante" con il parco 7 Marzo 1944 di via Giacomo Matteotti.

L'inaugurazione è stata una festa aperta a tutti con gli studenti delle vicine scuole superiori e i ragazzi delle associazioni legate al team lecchese degli Special Olympics. Presenti nella mattinata di sabato 17 dicembre il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, gli assessori Alessandra Durante (Giovani), Maria Sacchi (Lavori Pubblici) ed Emanuele Torri (Educazione e Sport), il Direttore regionale di Special Olympics Italia Team Lombardia Giulio Velati, il Direttore provinciale Team Lecco di Special Olympics Elvio Frisco e il Presidente di Oltretutto 97 Ettore Fumagalli.

Mauro Gattinoni: "Un esempio concreto di rigenerazione urbana"

"Questa è la prima opera realizzata a Lecco grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - ha confermato Mauro Gattinoni - Lo scopo di quei soldi che l'Europa ci ha dato è la rigenerazione urbana. In concreto questo significa prendere uno spazio brutto, abbandonato com'era prima quest'area incolta ridotto quasi a una selva, e dargli una nuova vita, un nuovo significato. Il significato lo abbiamo voluto dare attraverso lo sport che è legato sia alla scuola, sia alla città. Questi impianti saranno a servizio la mattina delle scuole e poi tutti i pomeriggi, i fine settimana e in estate, resteranno aperti ai ragazzi e alla popolazione. Oggi - ha concluso il sindaco - inauguriamo quindi un'area in più dove potersi ritrovare, fare sport e giocare".

Elvio Frisco: "L'area è intitolata a Eunice Kennedy, fondatrice di Special Olympics"

"Siamo felici di vedere recuperato questo spazio con questo bellissimo intervento - ha commentato il Direttore provinciale Team Lecco di Special Olympics Elvio Frisco - Abbiamo avuto l'idea di intitolare l'area a Eunice Kennedy che è la fondatrice di Special Olympics e sorella del presidente John Kennedy: nel 1968 era stata lei ad inaugurare i primi giochi internazionali di Special Olympics a Chicago. Da quel momento in poi è nato un movimento molto importante e coinvolgente, impegnato a fa fare attività motoria ai ragazzi con disabilità favorendo salute, inclusione e autostima. Qui nel Lecchese ci sono 4 società affiliate a Special: Oltretutto, Polisportiva Mandello, Dinamic Karate e Starlight Valmadrera, per un totale di oltre 250 atleti. Inoltre promuoviamo iniziative con diverse scuole del territorio".

L'assessore Maria Sacchi: "7 mesi di lavori, costo 550.000 euro. Oltre ai campi anche spazi per l'atletica"

"La volontà dell'Amministrazione è stata da subito quella di andare a predisporre delle aree dove i ragazzi potessero praticare sport in modo libero - ha dichiarato Maria Sacchi - Oltre alla realizzazione del campo polifunzionale regolamentare per pallamano, calcio a 5, pallavolo e la mini area basket, è stata riqualificata anche la pista di atletica con la pista di salto in lungo e getto del peso. L'importo totale di tutti questi lavori è pari a 550.000 euro di cui 400.000 euro ricevuti dal Comune grazie al Pnrr. Il cantiere è iniziato ad aprile, e terminato a ottobre. L'ultimo tassello per completare questa riqualifica è la piantumazione di nuovi alberi in programma per il nuovo anno grazie anche alla collaborazione dell'agronomo".

"Abbiamo deciso di intitolare il parco che inauguriamo oggi a Eunice Kennedy Shriver, la quale ha avuto il merito di dare il via a tutto il movimento paralimpico - ha ricordato Emanuele Torri - Oggi sono presenti infatti preparatori e atleti degli Special Olympics, impegnati nel Lecchese a promuovere lo sport inclusivo, quindi sport da parte di atleti normodotati e di atleti con disabilità. Ci troviamo oggi in uno spazio nuovo che vogliamo mettere a disposizione della nostra città e degli istituti che fanno capo a quest'area: il Bertacchi, il Medardo Rosso con il corso per geometri e anche alcune classi del Liceo Manzoni. Si tratta di uno spazio che ci auguriamo i giovani possano utilizzare a pieno". L'inaugurazione è proseguita con un flash mob e una ballo da parte dei ragazzi, degli alunni e degli atleti presenti, tra gli applausi dei presenti e l'auspicio di ritrovarsi in tanti in quest'area sportiva a pochi passi dal cuore di Lecco.