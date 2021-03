Il grosso rogo di via Baracca VV.FF.

Grosso incendio nella notte lecchese. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti per sedare un grosso rogo che è nato sul tetto di un appartemento di via Francesco Baracca. Le squadre dei pompieri sono intervenute con ben cinque automezzi (due autopompe serbatoio, un'autobotte, un'autoscala e un carro per il trasporto delle bombole d'aria).

L'intervento è stato decisamente lungo: le squadre hanno lavorato, infatti, per circa otto ore; due persone, tra cui un ustionato, sono state trasportate in ospedale per le conseguenze dell'incendio.

