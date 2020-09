«Incontri "particolari" in Fabusa»: le minoranze interrogano il sindaco di Malgrate Flavio Polano

«Incontri "particolari"» a Malgrate. Francantonio Corti, Consigliere comunale del Gruppo Obiettivo Persona, e Roberto Mulargia, Consigliere comunale del Gruppo Malgrate Più, hanno interrogato il sindaco Flavio Polano «al fine di conoscere se sia informato riguardo la situazione venutasi a creare nel parcheggio di Via Sant'Antonino/ Via Monsignor Polvara, antistante da un lato la sede della Cooperativa Itaca e dall'altro la Scuola Materna, nel quartiere Fabusa».

I due membri del Consiglio comunale vanno per il sottile, ma anche dritti al punto dell'argomento: «Abbiamo notizia di incontri “particolari” tra ragazze che escono con vistose parrucche dai locali della Cooperativa e passanti, per lo più anziani, che giungono in loco con autovetture, che sarebbero luogo dei sopra citati incontri “particolari”. Alla luce di quanto richiesto s'invita il Sindaco a convocare i responsabili della Cooperativa Itaca per relazionarci sull'attuale attività della stessa, sugli ospiti attualmente presenti e sulle prospettive future».