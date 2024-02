Politica e associazioni fanno squadra per il Bione: “Facciamolo brillare”

Nuovo faccia a faccia per il Bione di Lecco. Mentre i proseguono i lavori per la nuova corsia coperta a fianco del campo da rugby, l'assessore regionale Lara Magoni ha incontrato i rappresentanti delle associazioni sportive, lecchesi e non solo, a Lariofiere nella mattinata di mercoledì 21 febbraio. Nel pomeriggio il focus è stato proprio sul centro sportivo di via Buozzi, con Carlo Redaelli, presidente del Rugby Lecco, nelle vesti di cicerone di Magoni, sottosegretario regionale a Sport e Giovani. “Sono orgogliosa di essere un centro che vede il transito di 25mila persone. Il tema infrastrutturale è importante, a breve spero e penso che potremo uscire con un’iniziativa. Le associazioni sportive hanno messo cuore e anima anche durante il Covid, anche per questo ci tenevo a fare questa visita”, ha spiegato brevemente la rappresentante di Palazzo Lombardia. Lunedì 26 si terrà tavolo con i sindaci: “Non deciderò io sui finanziamenti, ma il nostro interesse è per lo starvi a fianco”.

“Vediamo la fatica di chi gestisce, ma anche la passione di chi pratica: qua abbiamo la Grigna, la casa dei Ragni di Lecco. Ascoltiamo i cittadini e il territorio per mettere in pratica le azioni concrete. Mi sarebbe piaciuta nascere a Lecco per praticare qui: personalmente ho avuto un occhio di riguardo per questo territorio, che legherà Milano all’Olimpiade del 2026. Se ne parla, ma parliamone di più perché tante persone passeranno di qui per conoscere il territorio: la vostra forza sarà incredibile e lo sport sarà il protagonista indiscusso. L’incontro di lunedì sarà importante per mettere sul piatto le criticità da affrontare: partiremo dall’accordo di programma per capire se ci sarà modo e possibilità di migliorarci. I risultati eccellenti di oggi dimostrano che il territorio è migliorato”, ha aggiunto Magoni.

“Ieri Lara mi ha detto di ascoltare, più che parlare, ma stamattina abbiamo già dato delle risposte comuni - ha ricordato il consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini -. Questo è un inizio, che vedrà un’alta partecipazione di Regione Lombardia: le associazioni hanno il compito di fornirci le informazioni necessarie per procedere. Questo è un diamante grezzo, ma per levigarlo servono le risorse private e questo è l’appello che faccio oggi: l’occasione delle Olimpiadi è ghiotta e passa una volta sola, cerchiamo di farlo brillare”.

“In questi anni la Regione ha consentito di eseguire vari interventi con l’accordo di programma e auspichiamo una prosecuzione del lavoro comune con l’obiettivo di arrivare pronti ai Master Games”, ha quindi rammentato l'assessore comunale Emanuele Torri.

L'incontro di Lariofiere

Nella mattinata, come anticipato, si è tenuta la terza tappa del Tour dello Sport "#Enjoysport – Lo Sport in Lombardia", una serie di incontri organizzati e voluti dal sottosegretario Sport e Giovani Lara Magoni, per confrontarsi con i soggetti protagonisti dello sport lombardo in tutte le dodici province, con l’obbiettivo di raccogliere spunti e riflessioni in vista della revisione della Legge Regionale dello Sport promulgata nel 2014. La tappa di oggi, 21 febbraio, si è sviluppata sui territori di Lecco e Como. Nella prima parte di giornata, nello spazio Lario Fiere di Erba, si è tenuto il tavolo di confronto con i soggetti sportivi delle due province.

“La vera politica si fa sul territorio. Queste tappe del mio tour, oltre a raccogliere la voce dello sport territoriale, sono tese a creare quella sinergia con i soggetti sportivi locali così fondamentale per lavorare insieme e supportarsi a vicenda - ha spiegato Magoni al termine della tappa -. Sono molto soddisfatta dell’incontro di oggi perché ho avuto modo di confrontarmi con oltre 100 persone rappresentanti dello sport territoriale, tra Istituzioni, enti, federazioni, associazioni e società sportive. Durante questi primi incontri è già molto il materiale che abbiamo raccolto e molte le necessità che i protagonisti dello sport lombardo hanno evidenziato. Da sportiva conosco bene le potenzialità dello sport e quanto occorrerebbe per svilupparle al meglio. Tanto si sta facendo ma si può e si deve fare ancora meglio. Ogni giorno, grazie alla delega assegnatami dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, mi impegno al massimo per aiutare il settore dello sport. Tra Como e Lecco contiamo più di 2000 associazioni e società sportive, con più di 170 mila tesserati, oltre 1300 impianti. Solo alcuni numeri che raccontano di un territorio ricco di sport, che spesso ha saputo accedere a strumenti e bandi attivati da Regione Lombardia. Nell’incontro odierno abbiamo preso nota delle ulteriori necessità e spiegato le dinamiche e le possibilità per eventuali futuri sostegni, convinti che confronti del genere possano essere momenti ideali per avvicinare le strutture regionali alle piccole, grandi realtà locali”.

“Sono tantissime le iniziative che Regione Lombardia ha messo in campo: dall’aiuto alle federazioni ed ai loro tesserati come il “Progetto Talento”, fino ai nostri bandi a supporto delle manifestazioni sportive e ai progetti dedicati ai giovani che abbiano al centro lo sport come strumento di inclusione e formazione. Poi ancora: il bando protesi, da poco prolungato fino al 22 marzo, che consente alle persone diversamente abili l’acquisto gratuito di ausili e protesi per la pratica sportiva amatoriale, la Dote Sport, gli accordi con leghe e federazioni per portare a scuola varie discipline…Come detto, molto è stato attivato e tanto altro si farà”.

“Giornate come quella di oggi sono per me indispensabili per uscire da Palazzo e toccare con mano le nostre eccellenze sportive, piccole o grandi che siano, e capire il miglior percorso per crescere. La Lombardia è una delle regioni europee più sportive e vincenti, con oltre 2 milioni e 800 mila tesserati. Oltre ai nostri grandi campioni, fondamentali per dare ai giovani dei modelli sani, il merito è del tessuto sportivo di base, rete imprescindibile per ogni successo. Ringrazio tutte le persone che hanno accettato il mio invito: le federazioni, il Coni rappresentato da Marco Riva (Presidente Coni Lombardia), Anci, Csi, Cip rappresentato da Pierangelo Santelli (presidente Cip Lombardia) e tutti gli addetti e le Istituzioni presenti in sala. La vostra competenza e la vostra passione sono il vero motore dello sport lombardo ed italiano. Farò tesoro dei vostri spunti ed interventi e, insieme, ci impegneremo per far crescere il settore dello sport. Grazie, infine, ai miei colleghi presenti rappresentanti la Giunta e il Consiglio di regione Lombardia: Alessandro Fermi, Mauro Piazza, Anna Dotti, Marisa Cesana, Giacomo Zamperini, Gian Mario Fragomeli, che, come me, sono portatori di interessi del territorio lecchese e comasco”.