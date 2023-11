Incontro con Patrick Zaki insieme alla scuola Stoppani

Patrick Zaki a Lecco. La scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Lecco 3 “Stoppani” con le sue classi terze incontrerà nella mattinata di giovedì 16 novembre l'attivista egiziano, impegnato nella promozione dei diritti umani, laureato all'università di Bologna e detenuto per 22 mesi in Egitto per aver espresso le proprie opinioni online. Nella serata, sempre di giovedì, si terrà poi l'incontro pubblico nel Cemtro "Pertini" del rione di Germanedo. La doppia iniziativa è stata intitolata "Sogni e illusioni di libertà".

La dirigente: "L'iniziativa all’interno di un percorso di educazione civica"

"Questo incontro - spiega il dirigente scolastico Mariapia Riva - è inserito all’interno di un percorso di educazione civica riguardante la tutela dei diritti civili fondamentali, ed è stato preceduto da un inquadramento socio politico dello Stato egiziano, tenutosi il 6 novembre dalla mediatrice culturale e esperta dell’area, dottoressa Giulia Caccialanza e dal dottor Ahmed Arafa, attivista egiziano e amico di Patrick Zaki, che ha a sua volta subìto un’ingiusta detenzione da parte del regime".

"L’istituto Stoppani - fa poi sapere la dirigente in una nota inviata agli organi di informazione - ha voluto inoltre organizzare un incontro con Patrick Zaki aperto ai genitori degli studenti e a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è per giovedì 16 novembre all’auditorium del Centro sociale Sandro Pertini in via dell’Eremo alle ore 21". Oltre a Zaki parteciperanno anche Ahmed Arafa Stakoza e Sanaa Seif. Modererà l’incontro il giornalista Luca Cereda.