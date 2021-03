Infrastrutture: Rossi, Piazza e Formenti, «Bene il nuovo metodo di lavoro: ora tutti uniti per il territorio»

«Inizia un nuovo percorso, un metodo di lavoro che ci auguriamo possa proseguire per sfruttare a pieno le numerose risorse che con il Recovery Plan auspichiamo possano essere a disposizione per la nostra Provincia» dichiarano il sottosegretario regionale Antonio Rossi e i consiglieri regionali Mauro Piazza e Antonello Formenti dopo l'incontro istituzionale per le infrastrutture lecchesi svoltosi venerdì.

«Siamo convinti che l'aver individuato un coordinamento tra Ente camerale, Provincia e Comune capoluogo sia il modello migliore per far ottenere risultati concreti con il Governo nazionale e regionale: un primo e necessario passo a cui siamo certi ne seguiranno altri che ci permetteranno di ricreare quel "Sistema Lecco" che tanto ha portato sia in termini di risorse che di infrastrutture per l'intero territorio lecchese» proseguono Rossi, Piazza e Formenti.

«Ruolo della Provincia fondamentale»

«Regione Lombardia nel Lecchese in questi anni ha investito centinaia di milioni di euro - spiegano gli esponenti regionali - Un fatto che è stato possibile grazie al coordinamento con la Provincia di Lecco; un ente che negli anni, causa riforma Del Rio, non ha potuto implementare tutta una serie di progetti che, però, grazie al Piano Lombardia, venerdì sono stati tirati fuori dal cassetto. Ora, anche in previsione del grande evento olimpico del 2026, il territorio, legittimamente, pone sul tavolo delle richieste: prolungamento Tangenziale Est, nuova SP639 Lecco Bergamo e terza corsia sulla SS36, che come ente regionale abbiamo già inserito nei documenti di programmazione finanziaria ed economica; per questo non possiamo che sostenere l'azione odierna che punta a avviare anche con il Governo centrale le necessarie interlocuzioni soprattutto alla luce delle importanti risorse economiche necessarie per realizzare gli interventi e che sono state quantificate» dettagliano i tre lecchesi.

«Non possiamo che ringraziare tutti gli attori intervenuti: il lavoro difficile inizia ora; siamo però convinti, che se si lavora al di là degli interessi particolari e si ragiona più da sistema con questo metodo ci possa veramente essere una vera svolta» concludono Rossi, Piazza e Formenti.