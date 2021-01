Interventi di riqualificazione per il parco Belvedere a Santo Stefano

Terminati al parco Belvedere, nel rione di Santo Stefano di Lecco, alcuni importanti interventi messi in atto per migliorare il decoro del parco, che risulta essere un polmone verde per il rione.

Rimesse a nuovo, innanzitutto, le panchine del parco, grazie alla sostituzione di tutte le doghe in legno con doghe in PVC, che richiedono minore manutenzione e sono più resistenti, così da ottimizzare le risorse, specie in relazione ai futuri interventi di conservazione. Alcune panchine hanno richiesto il posizionamento di terra per rendere più sicura e stabile la loro fruizione. Riverniciata inoltre la fontana presente nel parco e rimesso a nuovo il gioco sonoro a forma di fiore.

«La riqualificazione sarà completa»

«Il parco Belvedere sarà oggetto di una completa riqualificazione da parte dell’Amministrazione comunale – spiega l’assessore alla Cura della città Maria Sacchi –. Questo è solo un primo tassello nel quadro degli interventi di cura della città che abbiamo previsto, anche grazie alla futura istituzione di una squadra ad hoc per le manutenzioni: per una città bella e pulita, attenta ai bisogni dei più piccoli, degli anziani, delle famiglie e di tutti coloro che ricercano ristoro nei parchi cittadini».

L’ultimazione della riqualificazione del parco Belvedere prevede la sostituzione di un’altalena, il ripristino del tavolo da pic-nic a doppia panca e, nei prossimi mesi, la rimozione del blocco giochi in cemento, con la possibilità di rivedere gli spazi esistenti (gioco torre, sabbionaia) al fine di introdurne di nuovi.