Anche a Lecco si pensa alla rivoluzione digitale. Token, blockchain, passaporto digitale e molto altro: nel 2023 presso la sede di Confartigianato Imprese Lecco si è tenuto un incontro di formazione su questo tema tenuto da Giovanni Vanini, esperto del settore che abbiamo ospitato nei nostri studi per un'intervista approfondita. Le piccole e medie imprese (PMI) oggi navigano in un'era di trasformazione digitale, affrontando sfide globali che richiedono adattamenti tecnologici, risposte alle esigenze dei consumatori e l'integrazione di pratiche sostenibili. Queste sfide si inseriscono in un contesto in cui la consapevolezza ambientale e la digitalizzazione giocano un ruolo centrale, puntando verso l'obiettivo del Green Deal europeo.

L'Europa sta guidando questa trasformazione attraverso l'adozione dell'Ecodesign for Sustainable Product Regulation (ESPR), un'iniziativa che mira a modificare le pratiche di produzione e consumo promuovendo l'uso di materiali sostenibili, il riciclo e la tracciabilità dei prodotti. L'ESPR è cruciale per ridurre le impronte di carbonio e avanzare verso un'economia più circolare, coerentemente con le ambizioni del Green Deal europeo.

La Commissione Europea ha annunciato che, entro il 2030, l'ESPR darà priorità ai prodotti con maggiore impatto sull'ambiente, quali tessuti, arredamento, metalli come ferro, acciaio e alluminio, pneumatici, vernici, lubrificanti, sostanze chimiche, articoli energetici e dispositivi elettronici. Questa scelta mira a concentrare gli sforzi là dove il potenziale di miglioramento della sostenibilità ambientale è più elevato.

Il nuovo passaporto digitale del prodotto (DPP) emerge come strumento fondamentale all'interno dell'ESPR per raccogliere dati sul ciclo di vita dei prodotti, migliorando la sostenibilità e la trasparenza. Il DPP, fungendo come un avanzato codice a barre digitale dei prodotti, copre una vasta gamma di prodotti, stabilendo criteri per la loro durabilità e riparabilità, e verrà implementato per fornire informazioni dettagliate ai consumatori.

Questo nuovo identificativo digitale offrirà numerosi benefici, come la dimostrazione dell'autenticità del prodotto, la verifica della conformità agli obblighi legali e l'introduzione di processi basati su dati garantiti.

Blockchain e Web3: innovazione tecnologica per la sostenibilità

La blockchain supporta efficacemente il DPP, offrendo un registro sicuro e trasparente per le informazioni sui prodotti. Questa tecnologia permette una tracciabilità completa, dai processi di produzione allo smaltimento, facilitando la condivisione di informazioni affidabili sulla sostenibilità.

La crescente maturità dell'infrastruttura blockchain e l'adozione diffusa di queste tecnologie stanno aprendo nuove frontiere per le imprese nel contesto del Web 3.0. Quest'ultimo rappresenta una nuova era del World Wide Web, caratterizzata dalla decentralizzazione, dalla sovranità dei dati e dall'interoperabilità.

Sebbene il Web 1.0 fosse focalizzato su pagine web statiche e il Web 2.0 abbia segnato l'evoluzione verso una maggiore interattività e l'uso dei social media, è il Web 3.0 a introdurre un paradigma basato sulla decentralizzazione, permettendo così agli utenti di avere un controllo maggiore e una sicurezza rafforzata dei loro dati attraverso tecnologie come la blockchain. Questo ambiente decentralizzato favorisce lo sviluppo di applicazioni che operano su una logica peer-to-peer, migliorando l'interoperabilità e la sicurezza dei dati.

La tokenizzazione e l'introduzione di prodotti “phygitals”, che fondono elementi digitali e fisici, aprono nuove possibilità per autenticare prodotti, creare edizioni limitate e sviluppare strategie di marketing innovative. Queste innovazioni nel Web3 permettono alle aziende di creare un vantaggio competitivo distintivo, esplorando nuovi modelli di business che valorizzano la trasparenza, la sicurezza e l'engagement degli utenti dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

L'implementazione dell'ESPR e l'introduzione del DPP rappresentano passi significativi verso l'obiettivo europeo di promuovere pratiche di produzione e consumo responsabili. Queste iniziative puntano a una maggiore trasparenza e sostenibilità nella catena di fornitura.

Le aziende devono quindi prepararsi all'integrazione del DPP e ad adattarsi alle nuove regolamentazioni. L'adozione di tecnologie avanzate e la conformità a regolamenti come l'ESPR e il DPP sono essenziali per le PMI che desiderano distinguersi in un mercato competitivo. Queste strategie permettono di rispondere efficacemente alle esigenze ambientali, offrendo nel contempo l'opportunità di esplorare nuovi modelli di business, portando a un futuro più verde e sostenibile.