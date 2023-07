"Koko Camp", il campo estivo che mette al centro riuso creativo e città del futuro

Laboratori di creazione, dalla progettazione dei carretti biroch con materiali riciclati agli orti cittadini, ma anche passeggiate nel verde e laboratori artistici, dal teatro alla musica. Continua con altre quattro settimane prima della pausa di agosto la terza edizione di Koko Camp, campo estivo destinato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e promosso dal Crams di Lecco con il sostegno del progetto Interreg Italia Svizzera City4Care e di Fondazione Cariplo.

Un’iniziativa che porta nei QTP di Lecco, precisamente alla scuola primaria Nazario Sauro e al circolo Promessi Sposi di Germanedo, l’esperienza di Koko Camp New York, stazione creativa che punta a creare una connessione tra bambini e territorio, aiutandoli a diventare protagonisti della città del futuro e mettendoli in relazione con artigiani e pensionati dei quartieri, pronti a trasmettere i loro saperi e la loro capacità di progettazione ai più piccoli. Un programma di ampio respiro, che guardando a modelli internazionali vuole costruire comunità attraverso l’educazione, la sostenibilità ambientale, il lavoro e l’arte.

Dopo il successo delle prime tre settimane, ora si prosegue con un nuovo, ricco cartellone di attività, sempre sotto la guida di educatori ed esperti dei vari ambiti creativi. Sono ancora disponibili, infatti, i posti per le settimane che vanno dal 17 al 21 luglio, dal 24 al 28 e dal 31 luglio al 4 agosto, prima di una breve pausa che durerà fino al 28 agosto, quando Koko Camp tornerà con altre due settimane di attività.

"Pur proseguendo nel solco di quanto già fatto nelle passate edizioni - spiega Chiara Milesi, referente organizzativa Koko Camp e componente del tavolo educazione - quest’anno abbiamo arricchito il Koko Camp con alcune settimane a tema e con importanti collaborazioni con personalità che sul territorio si occupano di arte. Dopo la settimana dedicata alla Narrazione con il teatrante Gigi Maniglia - con tappa anche agli istituti Riuniti Airoldi e Muzzi per uno scambio nonni/bambini - e quella sul Canto con la vocal coach Elena Mapelli, ora ci concentriamo sulle percussioni e, nelle prossime settimane, sulla Costruzione della città del futuro e sulla Filosofia, il tutto sempre con la finalità di creare una sempre più solida connessione tra diverse generazioni e tra bambini e il loro territorio, questo anche grazie alle passeggiate alla scoperta della montagna che stiamo proponendo in collaborazione con Eco Urban Walk. Anche per l’edizione 2023 - conclude Milesi - abbiamo proseguito la collaborazione con Caritas, finanziando la partecipazione al progetto dei bambini delle famiglie assistite nei quartieri del Terzo Paradiso di Lecco".

Per informazioni e iscrizioni: www.qtplecco.it/koko-camp Koko Camp è sostenuto dal progetto Interreg Italia Svizzera City4Care (i cui promotori sono Crams - Centro ricerca arte musica spettacolo, Ats Brianza e Asst Lecco) e da Fondazione Cariplo e ha come partner Cittadellarte-fondazione Pistoletto, Caritas Ambrosiana, Koko New York, Cgil sindacato pensionati italiani Lecco e Confartigianato Imprese Lecco. Iniziativa con il supporto del Comune di Lecco e di informagiovani Lecco.