Il progetto "Attiviamoci" si aggiudica il bando per la cultura 2020 di Fondazione Cariplo

Dalla filosofia come scuola di vita ai laboratori creativi e centri estivi per bambini, dal cinema nei cortili dei condomini al tango per gli anziani, dall'arte di strada al teatro di prossimità. E ancora, tra le attività in programma, l'arte lungo i sentieri e in edifici dismessi, il cantautorato giovanile, le radio di quartiere, il tutto unito da un'unica, grande idea di fondo: le produzioni culturali e l'arte come strumenti di comunità, crescita e benessere sia individuale che collettivo, soprattutto in un contesto storico fortemente condizionato dalla pandemia da Covid-19.

Si tratta di Attiviamoci/Impliquons-nous, progetto che si è aggiudicato un finanziamento da 130mila euro sul Bando per la Cultura 2020 di Fondazione Cariplo e che cita, nel suo nome, il celebre testo sul futuro dell'umanità a firma dell'artista Michelangelo Pistoletto e del filosofo Edgar Morin.

Un migliore modello di società

Un'esortazione, quindi, ad attivarsi in prima persona per un nuovo e migliore modello di società: un piano ampio e variegato, che vede quali partner il Crams di Lecco, la Caritas Ambrosiana, Cittàdellarte Fondazione Pistoletto e l'associazione lecchese Lo Stato dell'Arte e che ha come cuore pulsante quelli che sono stati definiti "I Quartieri del Terzo Paradiso", rioni cittadini situati tra i torrenti Caldone e Bione, negli ultimi anni al centro di sperimentazioni su innovativi modelli di convivenza e di costruzione di sostenibilità territoriale, ambientale, sociale ed economica. Dall'agosto scorso riconosciuti da Regione Lombardia come area test sulla sostenibilità sociale e ambientale basata sui 17 obiettivi di sviluppo Sostenibili (SDGs - Sustainable Development Goals) e sulle 15 proposte di Giustizia Sociale - Forum Diseguaglianze e Diversità, I Quartieri del Terzo Paradiso coincidono con un'area di periferia urbana grande 4,5 kmq, in cui vivono circa 11.700 persone tra cui 2.000 bambini e 1.500 over 55. Un territorio diversificato sia dal punto di vista sociale che culturale, in cui sviluppare una rete di iniziative volte a coinvolgere interlocutori diversi, rigenerare spazi per la socialità, costruire comunità e senso di appartenenza, fare cultura.

«Un articolo pubblicato lo scorso luglio su IlSole24ore - spiega Angelo Riva, presidente di Crams Lecco - e relativo a uno studio condotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che gli investimenti in campo artistico-culturale comportano un significativo risparmio per la sanità e la spesa pubblica e migliorano la qualità di vita delle persone. In questa direzione, nel 2017 e nel 2019 il Crams ha presentato e ottenuto i finanziamenti per due progetti europei Interreg Italia-Svizzera (Brainart e City4Care) incentrati proprio sull'utilizzo dell'arte per la cura e il benessere delle persone, mezzo per un'umanizzazione della medicina e motore di trasformazione sociale responsabile dei territori. Siamo convinti - continua - che l'arte debba diventare un indicatore importante all'interno della contabilità territoriale: un progetto che nel lungo termine (2030-2035) punta a integrare nei tradizionali bilanci una componente non monetaria, condizione per un vero progresso socioeconomico».

Grazie al finanziamento ottenuto da Fondazione Cariplo prende forma, quindi, un corposo network di attività, festival, eventi che mettono al centro proprio "I Quartieri della sperimentazione": un lavoro già partito con la call europea per artisti educatori da coinvolgere nei centri estivi per bambini chiamati Koko Camp e con la mappatura socioculturale dei rioni e che proseguirà con un susseguirsi di eventi per la cittadinanza. Tra questi, è attualmente in fase di ideazione il festival Baite filosofiche, organizzato in collaborazione con l’Institut de recherche et d'innovation Centre Pompidou di Parigi e che intende trasformare alcune baite sulle pendici del Resegone in luoghi d'incontro tra gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori lecchesi e filosofi in grado di aprire riflessioni su questioni fondamentali relative alla vita e alla società. Un'iniziativa che vuole far nascere una "Scuola di Vita" e che per questa prima edizione renderà omaggio al pensiero di Bernard Stiegler, filosofo recentemente scomparso. Come anticipato, un mosaico di rassegne e attività con protagoniste le diverse forme di espressione artistica: dal cinema, che grazie alla collaborazione con il prevosto di Lecco don Milani porterà le proiezioni nei cortili dei palazzi, al teatro nelle corti e nei giardini dei quartieri, dal festival musicale I re nudi alle milonghe condominiali destinate ai meno giovani, dalle installazioni artistiche su edifici dismessi all'arte lungo percorsi tra città e bosco.