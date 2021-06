La cucciola di labrador Mia cerca una famiglia in provincia di Lecco. La cagnetta, un batuffolo bianco e morbido di sei mesi, è la gioia fatta animale, con la vivacità e l'allegria tipica dei cuccioli.

Mia richiede un po' di pazienza, tanto amore e tempo da dedicarle per diventare il cane di una nuova famiglia.

Si cerca adottante serio e motivato, no box, no catene, no solo giardino. Perché un cane è parte integrante della famiglia.

Mia è sana, vaccinata e in linea con tutte le profilassi. Non è sterilizzata. Negativa alla lehismaniosi. Compatibile con altri cani, no gatti. Ottimo rapporto con i bimbi.

Per informazioni e contatti si può contattare Sabrina al 339 578 6995.