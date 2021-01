Il video di Villa Monastero vista dal lago supera il milione visualizzazioni

Il video di Villa Monastero vista dal lago supera il milione di visualizzazioni su Instagram. Grande soddisfazione per "Lake Como Boat", il servizio di taxi boat sul Lago di Como che, come l'intera filiera del turismo, sta soffrendo a causa delle limitazioni imposte dall'emergenza covid. Il video, caricato il 15 gennaio, ha tagliato il prestigioso traguardo grazie alle suggestive immagini girate sulle imbarcazioni classiche e che raffigurano le meraviglie del Lario, in questo caso Villa Monastero a Varenna. Per il paese lacustre (e non solo) si tratta di un volano eccezionale per valorizzare il brand al di fuori dei propri confini.

Il servizio nautico di taxi

«Con oltre 40mila follower, nonostante la pandemia, continuiamo a pubblicare contenuti riguardanti il Lago di como e i servizi offerti dalla nostra ditta di nautica - spiega Luca Percivale di "Lake Como Boat" - La maggior parte del nostro pubblico è americano e siamo contenti di poter offrire a loro dei magnifici scatti del Lario. Continueremo a lavorare intensamente per valorizzare il territorio e ovviamente la nostra ditta che per causa Covid-19 è rimasta chiusa. L'intento del nostro lavoro è far vivere un'esperienza unica, scoprire le ville più nascoste e irraggiungibili del lago nei nostri scatti unici possibili solo grazie alle barche. Puntiamo a raggiungere il maggior numero di persone per promuovere il Lago di Como sperando che sia la prossima metà dei nostri follower. Inoltre - annuncia - visto che sarà impossibile navigare per molto tempo, abbiamo deciso di creare delle tele su stampa con le immagini uniche del Lago di Como».

Lo sguardo è rivolto alla prossima bella stagione, con tutte le incognite che la situazione covid comporta. «La nostra speranza è poter tornare al più presto al turismo di una volta. Il nostro target principale, molto alto, è rappresentato da inglesi, americani e australiani, e non credo che a breve tempo sarà possibile riaverli. Puntiamo, come accaduto la scorsa estate, a coinvolgere sempre più italiani, per un turismo di prossimità che non ci aspettavamo di poter avere e che in questo momento è per noi fondamentale».

Il video da un milione di visualizzazioni