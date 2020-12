Villa Monastero, un nuovo video realizzato con il drone riprende il gioiello di Varenna

Uno spettacolare video realizzato con il drone per poter apprezzare le bellezze di Villa Monastero in attesa della riapertura prevista per sabato 9 gennaio. Il filmato è stato diffuso online, in particolare tramite il canale social YouTube, dalla Provincia di Lecco in queste giornate di restrizioni a seguito del Decreto Natale anticovid.

«La riapertura del Giardino botanico di Villa Monastero dello scorso fine settimana ha registrato l’ingresso di 51 visitatori - fa sapere Villa Locatelli - Ora, a seguito delle recenti decisioni del Governo sugli spostamenti nel periodo delle festività, sono state riprogrammate le aperture previste per dicembre e gennaio. In riferimento alle limitazioni imposte per tale periodo, il giardino botanico di Villa Monastero riaprirà sabato 9 e domenica 10 gennaio dalle 10 alle 17, salvo nuove disposizioni governative dovute all’emergenza sanitaria».

Intanto prosegue fino all’Epifania il progetto Lake Como Christmas Light, che prevede l’illuminazione di alcune meraviglie architettoniche in posizioni panoramiche strategiche sul lago di Como, con la tecnica dell’archistruttura artistica. Anche la facciata e l’ingresso di Villa Monastero sono punti illuminati e fanno parte di questo spettacolare “presepe naturale” che rende i borghi del Lago di Como un itinerario di luci in un connubio di emozioni e bellezza.

Nell’attesa della riapertura, i visitatori possono ammirare il nuovo video con le bellezze della Villa - che qui vi proponiamo - ed effettuare il tour virtuale interattivo con il racconto degli ultimi proprietari Marco e Rosa De Marchi. la Provincia di Lecco ricorda infine che in occasione delle festività natalizie sarà possibile acquistare biglietti per l’ingresso al giardino botanico e alla Casa Museo validi per tutto il 2021, per un regalo originale che valorizza la cultura e arricchisce chi lo riceve. Per informazioni: www.villamonastero.eu, www.facebook.com/villamonasterolc e www.instagram.com/villamonastero.