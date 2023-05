Il successo dell'evento dedicato alle materie scientifiche e tecnologiche. C'è anche Paolo Nespoli

Successo per il seminario di orientamento SIfaStem in scena nei giorni scorsi al monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte. L'iniziativa è stata promossa dalla Provincia di Lecco con l’istituto comprensivo statale Lecco1 Falcone e Borsellino (ente capofila per l’orientamento), l’ufficio scolastico provinciale e il Soroptimist International club Lecco. Al seminario hanno aderito diverse scuole del territorio, in particolare l'istituto superiore Rota di Calolziocorte, il liceo scientifico Grassi di Lecco, l'istituto Maria Ausiliatrice e il Badoni, per un totale di 110 studentesse, 10 docenti oltre alle socie Soroptimist.

Due gli ospiti di eccezione. Paolo Nespoli, ex astronauta e docente di tecniche aerospaziali al Politecnico di Milano, che rifacendosi al suo ultimo libro “L’unico giorno giusto per arrendersi” ha spronato le studentesse presenti a non arrendersi mai e a inseguire e realizzare i propri sogni. Con lui anche Simone Terreni, formatore, ingegnere informatico, imprenditore digitale, presidente della VoipVoice e fondatore Inside Factory, il quale ha presentato la storia di giovani donne diventate in tempi non recenti importanti inventrici, ricercatrici e scienziate e che al termine dell’evento, grazie alla sponsorizzazione di Dozio System, ha consegnato a tutti i presenti una copia del suo ultimo libro “50 menti visionarie”.

Sono intervenuti inoltre: la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, il consigliere provinciale delegato all’istruzione e formazione professionale Carlo Malugani, la dirigente della direzione organizzativa Lavoro e centro impiego Cristina Pagano, il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Lecco Adamo Castelnuovo, la presidente di Soroptimist International Club Lecco Marta Airoldi, le relatrici Anna Gilardi, Sophie Patras, Magda Fontanella, Lucrezia Maggi, Chiara Brombin, i relatori Maurizio Dozio e Christian Taschini.

Il progetto di orientamento scolastico

Il progetto di orientamento scolastico, rivolto alle studentesse dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo grado della provincia di Lecco, ha tra i suoi obiettivi quello di rimuovere gli stereotipi che impediscono una libera scelta e promuovere l'interesse per le carriere Stem (Science, technology, engineering and mathematics), i corsi di studio e le scelte educative volte a incrementare la competitività in campo scientifico e tecnologico.

"Quando parliamo di scienziati e di ricercatori spesso parliamo al maschile - sottolinea la presidente Hofmann - Come tutte le materie, anche quelle tecniche e scientifiche richiedono studio e preparazione, seguendo le proprie attitudini, abilità e inclinazioni, che non conoscono genere e che necessitano di essere coltivate e sviluppate per raggiungere gli obiettivi che ogni singola persona si dà. Con questa iniziativa oggi la Provincia di Lecco ha fatto un altro passo avanti nell’offrire alle studentesse le informazioni e le opportunità per accedere a facoltà di carattere scientifico, sostenendole nel loro personale percorso di autorealizzazione, acquisendo piena consapevolezza del proprio valore e delle proprie competenze per mettersi in gioco".

"Sono soddisfatto del positivo riscontro da parte delle studentesse che hanno partecipato a questa nuova edizione del SIfaStem - aggiunge il consigliere Malugani - Queste iniziative, risultato di una rete collaborativa tra i soggetti organizzatori, soprattutto con Soroptimist International club di Lecco, confermano ancora una volta la nostra capacità di mettere al centro la persona, supportandola nel diventare un volano verso il successo scolastico e formativo e protagonista del mondo della ricerca e della scienza, come le relatrici e i relatori intervenuti. Un ringraziamento particolare agli sponsor Dozio System, TecnoLario, Rodacciai Academy e VoipLombardia, che hanno permesso di organizzare al meglio questa iniziativa con ospiti prestigiosi”.