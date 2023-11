Mandello, clamoroso: bocciatura per l'ex campeggio, rischio abbattimento

Riprende quota il caso dell'ex area campeggio di Mandello del Lario. Oltre al contrasto operato da Casa Comune, il sindaco Riccardo Fasoli deve gestire la grana messa sul tavolo dal Demanio sulle opere in corso di sviluppo: la presa di posizione dell’agenzia è pesante e boccia senza mezzi termini la procedura di delimitazione del limite demaniale avviata di recente dall’Autorità di Bacino. E lo stesso gruppo di minoranza ha ricevuto una copia della lettera inviata venerdì: il rischio è che le opere già realizzate debbano essere abbattute.

Il gruppo politico, che ha in Riccardo Mariani il proprio referente, spiega le motivazioni dell'ente: “Non si è formato nessun silenzio-assenso dell’Agenzia del demanio in merito alla procedura avviata dall’Autorità di bacino (che lo dava invece erroneamente per acquisito); il limite demaniale sarebbe già stato individuato dall’Autorità di bacino altrimenti non si capirebbe come avrebbe fatto a rilevare già ben due invasioni del demanio a opera della costruzione (aprile e agosto 2023); pertanto l’Agenzia del demanio non capisce perché dovrebbe avviarsi una nuova delimitazione, non rispondente all’interesse pubblico anche per i costi economici; inoltre si tratterebbe di una nuova delimitazione dovuta dalla presenza della costruzione a lago (“modifiche antropiche”) e non da variazioni idrografiche della sponda del lago. Quindi mancherebbe la motivazione valida per legge per fare una nuova delimitazione, che non può essere giustificata da un intervento edilizio; a riprova di quanto sopra l’autorità di bacino nella relazione tecnica del 10 ottobre 2023 afferma senza dubbio alcuno l’occupazione di una parte del demanio a opera della costruzione a lago”.

“Ci saranno delle conseguenze”

“Da ultimo, l’Agenzia del demanio chiede anche all’Autorità di bacino di verificare lo sconfinamento sul demanio delle fondamenta della costruzione. Cosa che l’Autorità di bacino si era ripromessa di fare già dal sopralluogo dell’aprile 2023 (come risulta dal verbale redatto) ma che non ha poi eseguito. Una lettera durissima quindi, che fa finalmente chiarezza e che comporterà serie conseguenze. Casa Comune assumerà a breve altre iniziative pubbliche sulla vicenda, che diventa sempre più grave”.