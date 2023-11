Dal Pnrr quasi 190 mila euro per ammodernare la rete idrica, lavori al via

Sono iniziate le opere per la sostituzione della rete di distribuzione idrica in via Casnedi a Valmadrera. I lavori comprendo l’area posta tra la rotatoria all’incrocio con via IV Novembre e la rotatoria in corrispondenza di via Santa Vecchia, nonché le due traverse di via Casnedi stessa.

Come illustrato da Lario Reti Holding - il gestore del servizio idrico integrato nei comuni della provincia di Lecco - questi investimenti sono volti a migliorare la rete idrica attraverso la posa di una tubazione in Pead (polietilene ad alta densità, un materiale plastico altamente resistente) per una lunghezza di circa 555 metri ad una profondità di circa 1,10 metri che verrà collegata alla rete di distribuzione esistente. Saranno poi predisposti gli allacciamenti per i contatori al limite delle proprietà e, infine, verrà effettuata la posa di saracinesche di sezionamento della rete per la regolazione delle pressioni idriche.

L’investimento, dal valore complessivo di 186 mila euro, è finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next generation EU - Pnrr e terminerà all’inizio del prossimo anno. I ripristini saranno effettuati nel rispetto dei caratteri morfologici e ambientali dell’area.