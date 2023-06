Lecco-Ballabio, 4 notti di chiusura per lavori nella tratta della frana

Nuovo opere di messa in sicurezza lungo la nuova Lecco-Ballabio nella tratta colpita dall'imponente frana del 9 dicembre 2022. Il cantiere comporterà la chiusura della strada che collga la città capoluogo con la Valsassina per quattro notti.

A partire da domani sera, giovedì 15 giugno, i tecnici di Anas eseguiranno infatti una serie di interventi per la messa in sicurezza della strada statale 36 racc "Raccordo Lecco Ballabio" all'altezza del chilometro 6,450.

"A seguito dell'evento franoso dello scorso 9 dicembre 2022 - fa sapere l'ente strade - Anas sta procedendo con i lavori per aumentare i livelli di sicurezza nel tratto compreso tra Lecco ospedale e Ballabio. Per mitigare i disagi alla viabilità, i lavori verranno effettuati in orario notturno e, per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza verrà predisposta la chiusura della statale dal km 0,000 al km 9,000 nelle notti del 15 giugno dalle ore 21 alle ore 5, per poi proseguire nelle notti del 19, 20 e 21 nella medesima fascia oraria".

Il percorso alternativo

Durante la chiusura al transito della SS 36 Racc, il percorso alternativo, in entrambi i sensi di marcia, è rappresentato dalla strada provinciale 62 - la cosiddetta vecchia Lecco Ballabio - e dalla viabilità locale del territorio comunale di Lecco.

Sempre in provincia di Lecco, sono inoltre in corso i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del cavalcavia di Bosisio Parini al km 39,700 della strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" nel comune di Bosisio.

Opere (e una notte di chiusura) anche al cavalcavia di Bosisio

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza a partire da lunedi 19 giugno, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, verrà interdetto al transito il passaggio sotto il cavalcavia dal km 39,200 al km 39,900. Il traffico, in entrambe le direzioni, verrà deviato lungo le rampe di svincolo con reimmissione immediata sulla statale.