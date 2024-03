Lavori con modifiche alla viabilità a Lecco. E c'è il mercato in centro

Ecco il consueto report diramato dal comune di Lecco per informare la cittadinanza su lavori e modifiche alla viabilità. "Per quanto riguarda la settimana al via lunedì 4 marzo - si legge nella nota degli uffici - vi segnaliamo in particolare quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro di mercoledì 6 marzo, che prevedono dalle ore 5 alle 15 una serie di limitazioni". Si tratta in particolare di:

Il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), in via Nazario Sauro e in piazza Garibaldi;

La sospensione del senso unico di circolazione e l’istituzione del doppio senso in piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3;

Il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, in via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi;

Il divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi;

La sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro;

L’obbligo di dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini.

Sempre Palazzo Bovara segnala inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

Corso Martiri , senso unico di marcia da via Appiani a piazza Manzoni in direzione piazza Manzoni, limite massimo 30 Km orari e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale, per costruzione rete di teleriscaldamento dalle 9 del 4 marzo alle 19 del 20 aprile;

, senso unico di marcia da via Appiani a piazza Manzoni in direzione piazza Manzoni, limite massimo 30 Km orari e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale, per costruzione rete di teleriscaldamento dalle 9 del 4 marzo alle 19 del 20 aprile; Via Azzone Visconti , sospensione doppio senso di circolazione e istituzione senso unico, tra via Trieste e via Bezzecca, il 4 marzo;

, sospensione doppio senso di circolazione e istituzione senso unico, tra via Trieste e via Bezzecca, il 4 marzo; Via Riccioli , altezza civico 24, divieto di transito per stazionamento mezzo di lavoro dalle 8 alle 17 del 6 marzo;

, altezza civico 24, divieto di transito per stazionamento mezzo di lavoro dalle 8 alle 17 del 6 marzo; Via Viganella , tratto compreso all’intersezione tra via di Vittorio e via dei Riccioli, sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso solo per residenti e attività produttive, il 4 marzo;

, tratto compreso all’intersezione tra via di Vittorio e via dei Riccioli, sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso solo per residenti e attività produttive, il 4 marzo; Via Gian Battista Grassi , restringimento per lavori di riparazione saracinesca rete idrica l’8 marzo;

, restringimento per lavori di riparazione saracinesca rete idrica l’8 marzo; Via Fiocchi , tratto tra il civico 9 ed il civico 7, divieto di transito per un intervento alla rete idrica dalle 8 alle 18 del 5 e 6 marzo;

, tratto tra il civico 9 ed il civico 7, divieto di transito per un intervento alla rete idrica dalle 8 alle 18 del 5 e 6 marzo; Via Col di Lana, altezza civico 11, restringimento per lavori di riallaccio alla rete idrica dal 4 al 5 marzo;

Via Volta , restringimento per lavori di sostituzione saracinesca rete idrica e ripristino della pavimentazione dalle 20 del 4 marzo alle 6 del 6 marzo e in orario diurno il 6 marzo;

, restringimento per lavori di sostituzione saracinesca rete idrica e ripristino della pavimentazione dalle 20 del 4 marzo alle 6 del 6 marzo e in orario diurno il 6 marzo; Via Caduti Lecchesi a Fossoli , all’altezza del civico 34, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica dal 5 al 6 marzo;

, all’altezza del civico 34, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica dal 5 al 6 marzo; Via Rossini , altezza civico 23, divieto di accesso per sostituzione tratto fognatura dalle 8 alle 18 nei giorni 7 e 8 marzo;

, altezza civico 23, divieto di accesso per sostituzione tratto fognatura dalle 8 alle 18 nei giorni 7 e 8 marzo; Via Galandra , altezza civico 35, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica dal 5 al 6 marzo;

, altezza civico 35, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica dal 5 al 6 marzo; Corso Giacomo Matteotti , altezza civico 94, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica, dal 6 al 7 marzo;

, altezza civico 94, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica, dal 6 al 7 marzo; Via Movedo , restringimento per lavori di riparazione rete gas, il 6 marzo;

, restringimento per lavori di riparazione rete gas, il 6 marzo; Via Eremo , altezza civico 26, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica dal 6 al 7;

, altezza civico 26, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica dal 6 al 7; Via Magnodeno , altezza civico 15, divieto di transito, sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso solo per residenti e attività produttive, nel tratto compreso tra i civici 4 e 11/c per intervento manutentivo, dalle 8 alle 17 il 7 e l’ 8 marzo;

, altezza civico 15, divieto di transito, sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso solo per residenti e attività produttive, nel tratto compreso tra i civici 4 e 11/c per intervento manutentivo, dalle 8 alle 17 il 7 e l’ 8 marzo; Viale Turati , intersezione con via Col di Lana, restringimento per lavori di riparazione rete idrica, l’8 marzo;

, intersezione con via Col di Lana, restringimento per lavori di riparazione rete idrica, l’8 marzo; Via Campanella , divieto di transito per ripristino stradale dalle 8 alle 18 il 7 e l’8 marzo

, divieto di transito per ripristino stradale dalle 8 alle 18 il 7 e l’8 marzo Corso Emanuele Filiberto , restringimento regolamentato tramite moviere per lavori di ripristino segnaletica attraversamento pedonale il 4 marzo

, restringimento regolamentato tramite moviere per lavori di ripristino segnaletica attraversamento pedonale il 4 marzo Piazza Manzoni, tratto tra via Azzone Visconti e piazza Manzoni, divieto di transito (eccetto residenti) secondo l’andamento del cantiere, per la costruzione rete di teleriscaldamento dalle 19 del 2 marzo alle 19 del 9 marzo.

Gli uffici municipali segnalano infine che "a causa delle condizioni meteorologiche che non consentono la realizzazione della necessaria segnaletica orizzontale" è posticipata l’entrata in vigore del senso unico di marcia in via Perazzo, inizialmente prevista per lunedì 4 marzo. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità (telefono 0341 481233) e il Servizio manutenzione (0341 481371).