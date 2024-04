Sono iniziati i lavori per dare vita al nuovo asilo di Valmadrera. Nel pomeriggio di lunedì 15 aprile si è svolta la cerimonia per la posa della prima pietra del nuovo asilo nido che sorgerà in via Bovara, un’opera da 2 milioni di euro finanziata per 1,5 milioni di euro dal Pnrr e per 500 mila euro dal Comune. Un punto importante anche per la maggioranza rappresentata da Progetto Valmadrera: “Il nuovo asilo nido sarà una struttura moderna, sicura, funzionale e particolarmente accogliente che potrà ospitare fino a 44 bambini, 6 operatori e 1 coordinatore e, anche in virtù della sua collocazione strategica, perseguirà l’obiettivo del potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, con un significativo aumento in città dei posti destinati agli asili nido. Sarà anche pienamente ecosostenibile, realizzata con materiali riciclati e dotata di impianto fotovoltaico”, ricorda la lista di area centrosinistra.

“Il nuovo asilo nido rappresenta per Progetto Valmadrera una priorità fondamentale perché risponde ad una precisa esigenza delle famiglie valmadreresi e anche del territorio circostante – ha aggiunto Cesare Colombo, candidato sindaco – sarà una priorità portarlo avanti e completarlo nei tempi previsti dal Pnrr, entro il 2025”.

Il progetto per il nuovo asilo di Valmadrera

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione della nuova struttura in via Bovara, nell'area Gavazzi. L'opera pubblica sarà realizzata grazie ai fondi del Pnrr relativi alla Missione 4 Istruzione e Ricerca; sarà “una struttura moderna, sicura, funzionale e particolarmente accogliente, che potrà ospitare fino a 44 bambini e anche in virtù della sua collocazione strategica, perseguirà l'obiettivo del potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, con un significativo aumento in città dei posti destinati agli asili nido. Una struttura rispondente alle più dinamiche e moderne indicazioni per la crescita e la formazione dei bambini”. Lo fa sapere il Comune di Valmadrera.

L'obiettivo perseguito nella progettazione è stato quello “di ridurre al minimo gli impatti ambientali e sociali della costruzione, visti in tutto il ciclo di vita dell’edificio, dalla sua produzione al suo smantellamento, finalità che è alla base degli obiettivi del Pnrr e dei criteri ambienti minimi. Viene favorita in questo modo la realizzazione di edifici ecosostenibili, a ridotto consumo di energia e di acqua, nonché la scelta di prodotti e materiali che nella loro produzione comportino bassi consumi energetici e nello stesso tempo garantiscano in opera un elevato comfort.

Il progetto di realizzazione del nuovo nido adotta alcune soluzioni tali da assicurare l’adattamento ai cambiamenti climatici”.

Progettato per l'autoconsumo

Sotto il profilo delle ondate di calore e di freddo e delle variazioni di temperature esterne, “l’edificio presenta alti livelli di isolamento e vetrate dotate di schermature che consentono il controllo della radiazione solare entrante nell’edificio evitando surriscaldamenti interni. Inoltre, un sistema di raccolta delle acque meteoriche in una vasca di accumulo di 20 mc ne consente il reimpiego per i servizi del nido. La presenza di ampie superfici di pannelli fotovoltaici contribuiranno in modo significativo all’autoconsumo”.

Il nuovo asilo nido è costituito da un corpo di fabbrica di forma regolare a unico piano, posizionato al centro del lotto. L’ingresso costituisce un filtro prima di accedere alla zona accoglienza e a tutti gli ambienti del nido. L’organizzazione funzionale degli spazi prevede il blocco dei servizi ausiliari al funzionamento del nido a destra dell’ingresso (entrando), mentre a sinistra si sviluppano gli spazi destinati ai bambini. Quest’ultimi prevedono tre aule per le principali attività educative e ricreative, disposte verso il giardino a sud-est, due spazi atelier per attività specifiche disposti rispettivamente uno a nord-est e l’altro a sud ovest e un’area per le attività collettive in centro all’edificio, posto in prossimità della zona accoglienza. Lo spazio esterno, a verde e a uso esclusivo dei bambini, favorirà le attività all'aperto. Il progetto è stato redatto dallo Studio Archingeo99 Srl in collaborazione con lo Studio Associato Geoplanet, il P.I. Domenico Antonio Lucarelli, l’ingegner Paolo Frigerio e lo Studio Biessestudio Srl.

Dopo l'approvazione in Giunta del progetto definitivo, le successive tempistiche prevedono il coinvolgimento di Invitalia, quale centrale di committenza, che ha espletato le procedure necessarie per gli appalti integrati (ovvero per la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori), stipulando degli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari.

“L’esigenza di un nuovo asilo nido nasce da una serie di opportunità – ha spiegato il sindaco Antonio Rusconi – a cominciare dal cofinanziamento di 1 milione e mezzo di euro ottenuto tramite il Pnrr; avere una struttura pensata esclusivamente per i bambini sotto i 3 anni e soddisfare le esigenze di tutte le famiglie valmadreresi e collaborare, grazie a questa struttura, con i Comuni di Civate e Malgrate”.