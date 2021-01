Via del Sarto: in corso interventi straordinari di prevenzione e pulizia

Sono in corso i lavori di pulizia e sfalcio della vegetazione dietro il complesso residenziale di via del Sarto a Chiuso. Affidati il 29 dicembre scorso a una ditta specializzata, esperta in lavori verticali, e coordinati dal servizio comunale di Protezione Civile, gli interventi iniziati il 30 dicembre termineranno a fine gennaio.

Alla pulizia della parete a monte del comparto edilizio seguiranno la triturazione del materiale sul posto e le calate in parete necessarie a effettuare eventuali leggeri disgaggi. Gli interventi termineranno con la verifica delle reti paramassi posizionate sulle pareti verticali e con la relativa pulizia di quanto eventualmente accumulato all'interno delle stesse.

«Si tratta di un intervento straordinario di prevenzione del rischio idrogeologico - spiega l'assessora alla Coesione Sociale e Protezione Civile Simona Piazza -, realizzato a seguito del lavoro di mappatura precedente svolto dai volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, che ringrazio a nome di tutta l'Amministrazione per il supporto fornito durante l'anno in questi ambiti, un anno nel corso del quale sono stati impegnati in maniera importante anche sul fronte dell'emergenza sanitaria. Un prezioso lavoro di mappatura funzionale alla prevenzione del rischio idrogeologico che li vedrà protagonisti anche nel corso del 2021, con l'obiettivo di mantenere sicuro il nostro territorio».