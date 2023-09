C'è l'ufficialità: Lecco-Brescia si giocherà al Rigamonti Ceppi

Come ipotizzato ormai da giorni, nel pomeriggio di martedì è giunta l'ufficialità: Lecco-Brescia si giocherà (sabato alle 14) nella casa bluceleste al Rigamonti Ceppi. È durato soltanto lo spazio di una gara l'esilio forzato di Foschi e dei suoi ragazzi lontano dalla città, all'esordio stagionale in Serie B con il Catanzaro a Padova.

Tutti i tifosi del Lecco potranno (se fosse scongiurata l'ipotesi porte chiuse) così gremire gli spalti dell'impianto cittadino per sostenere capitan Giudici e compagni nell'importante sfida alle rondinelle, ripescate in cadetteria al termine di un'estate "calda".

La Lega di Serie B ha comunicato la variazione tramite una nota ufficiale: "A seguito dell'accoglimento da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Figc dell'istanza presentata dalla Società Calcio Lecco 1912 per l'utilizzo dello stadio Rigamonti Ceppi di Lecco, a parziale modifica e integrazione del C.U. LNPB n. 15 del 30 agosto u.s., si comunica qui di seguito l'impianto sportivo ufficiale presso il quale si svolgeranno gli eventi organizzati dalla Società Calcio Lecco 1912, a partire dalla gara Lecco-Brescia, 5a giornata del Campionato Serie BKT 2023/2024, in programma sabato 16 settembre 2023: Lecco, Rigamonti Ceppi, anziché stadio Euganeo di Padova".