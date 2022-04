Lecco marcia per la pace: 10 chilometri fino all'abbraccio tra due ponti

Dieci chilometri a piedi da Olginate a Lecco per dire di no a tutte le guerre. Torna per la quinta edizione la marcia della pace targata Lecco. L’evento - presentato presso la Camera del Lavoro cittadino - è organizzato dalla Tavola della Pace, dal Comitato lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli e da altre realtà del territorio. La marcia si svolgerà sabato 9 aprile, con partenza fissata per le 15.00 da Olginate e arrivo in Piazza Cermenati a Lecco; qui sono previsti alcuni interventi conclusivi tra cui quello di Francesco Vignarca, membro della Tavola della Pace nazionale e coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo.

La presentazione alla Camera del Lavoro

In rappresentanza dei soggetti promotori dell’iniziativa, alla presentazione di ieri sono intervenuti Maria Grazia Caglio, vicesindaco di Osnago e Presidente del Comitato, Emanuele Manzoni, assessore a Lecco e membro dell’Ufficio di Presidenza del Comitato, don Marco Tenderini per la Tavola della Pace, Erica Corti per il gruppo Scout Cngei di Valmadrera, Fabio Gerosa della Cgil Lecco e Andrea Massironi della Cisl Monza Brianza Lecco per i sindacati.

Seguendo la sponda occidentale dell’Adda, i partecipanti raggiungeranno il luogo di destinazione passando per il ponte Azzone Visconti e, se i numeri lo consentiranno, l’obiettivo è quello di occupare contemporaneamente anche il ponte Kennedy, in una sorta di abbraccio metaforico a tutti coloro che stanno soffrendo le conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina.

Quel metaforico abbraccio simbolo di tolleranza

Il passaggio da una sponda all’altra è stato appositamente scelto perché i ponti rappresentano da sempre un simbolo di rispetto, tolleranza e incontro delle diversità, valori che è necessario mantenere vivi in quanto fondamentali per la convivenza civile. L’iniziativa, infatti, non è finalizzata solo a richiedere l’immediato cessate il fuoco, ma vuole anche essere un appello alla collettività affinchè si promuovano momenti formativi di educazione alla pace, alla giustizia e alla cittadinanza attiva.

Maria Grazia Caglio ha ricordato come l’ultima Marcia della Pace sul nostro territorio si sia svolta nel lontano 2015. Questa nuova edizione “è dedicata certamente al popolo ucraino ma anche a tutte le vittime delle guerre dimenticate. Vogliamo ribadire che chi ama la pace ripudia la guerra e la corsa agli armamenti.”

Don Marco: “Non restare indifferenti di fronte a ciò che sta avvenendo"

La critica al riarmo è stata ripresa da Don Marco Tenderini, che ha invitato a “non restare fermi e indifferenti di fronte a ciò che sta avvenendo”: il conflitto lo si può fermare solamente con il dialogo, “costruendo ponti” e non abbattendoli fornendo armi ai belligeranti. Emanuele Manzoni ha sottolineato come l’evento del 9 aprile non debba essere un momento conclusivo, l’esaurirsi di un processo, ma “un punto d’inizio per sensibilizzare a tutti i livelli sull’importanza di investire sulla cultura della pace, partendo soprattutto dal coinvolgimento dei giovani, che hanno dimostrato molto interesse per l’iniziativa”.

Prevista anche una raccolta di viveri e farmaci per l'Ucraina

Al momento sono più di 70 gli aderenti alla Marcia, ma le altre realtà del territorio interessate hanno tempo fino al 9 aprile per comunicare la propria volontà di partecipazione. "È significativo che la quasi totalità delle associazioni già coinvolte non sia impegnata direttamente in attività di promozione della pace, ma lavori in ambito sociale e nell’aiuto al prossimo - cocnludono i promotori della manifestazione - questo dimostra che la pace non viene considerata un valore astratto, bensì una condizione preliminare e necessaria alle attività quotidiane". Segnaliamo, infine, che il giorno dell’evento gli Scout organizzeranno al punto di ritrovo di Olginate una raccolta viveri (farmaci e prodotti a lunga conservazione) in previsione di un carico in partenza per l’Ucraina alla fine del mese.