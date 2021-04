Asporto e consegna a domicilio: i dieci migliori ristoranti a Lecco

In tempo di zona rossa e lockdown, con i ristoranti chiusi, l'unico modo per gustare una pizza, un piatto tipico o una specialità (e, aspetto non secondario, consentire ai ristoratori di lavorare), è ricorrere all'asporto o alla consegna a domicilio.

Quali sono i dieci migliori locali del settore ristorazione a offrire questi servizi a Lecco, secondo Tripadvisor? La classifica non è stata stilata dalla redazione ma segue le preferenze degli utenti del noto portale dedicato alla ristorazione e ai viaggi. Nelle prime dieci posizioni sono presenti cinque pizzerie, due birrifici o pub e in tutto quattro locali di cucina etnica.

1. Pizzeria Da Rida

La pizzeria di San Giovanni è costantemente nelle classifiche delle più apprezzate dal pubblico. Una pizza classica, con opzioni per vegetariani e vegani. Gli utenti sottolineano inoltre la puntualità delle consegne.

2. Birrificio Herba Monstrum Brewery

Voglia di hamburger e di un'ottima birra artigianale? Niente paura, a Galbiate la proposta è ricca e comprende anche salumi e formaggi.

3. Bharat Ristorante Indiano

Salto nella cucina etnica. A Lecco, in Viale Valsugana, disponibili piatti della tradizione indiana, con opzioni vegetariane, "veg" e senza glutine.

4. Shabu Lecco

Un modo diverso per concedersi una pausa pranzo, o una cena, è guardare a Oriente. Shabu, in Via Gorizia a Lecco, prepara piatti della cucina giapponese, fusion, con particolare attenzione al sushi.

5. The Shamrock

Atmosfera irlandese (e britannica) anche senza la solita compagnia del pub, ma direttamente a casa. In Via Parini a Lecco.

6. Memo ?stanbul Pizzeria Kebap

Pizza o kebap, per molti un appuntamento irrinunciabile anche in periodo di lockdown. Cucina turca e mediorientale, con opzioni per vegetariani. In Via Carlo Porta a Lecco.

7. Pizzeria La Veranda

Tra le pizze più apprezzate di Lecco città, in Corso Emanuele Filiberto, sia per la cucina sia per il rapporto qualità/prezzo.

8. Mexicali

Ormai un "classico" nel capoluogo, in zona Caviate. Per chi non può resistere senza cucina messicana, barbecue, americana, latino americana, spagnola, centro e sudamericana.

9. Le Quattro Farine di Pier - Pizzeria da Pier

Via Bruno Buozzi, Lecco. Una maniera originale di presentare la pizza. Da Pier si trova infatti la miglior pizza "al metro" di Lecco, ma anche quella rotonda.

10. Pizzeria Cleopatra

Recensioni positive per il locale di Corso Matteotti che l'utenza apprezza, oltre che per la qualità dell'impasto e della cottura, anche per la simpatia dei proprietari.