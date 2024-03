La copertina di Ella lancia Leggermente 2024

Tutto apparecchiato per la quindicesima edizione di Leggermente. Dal 16 al 24 marzo - ma con varie date che saranno extra calendario e faranno parte di Leggermente Off - la locandina disegnata dalla 17enne Ella Zogni, studentessa del Medardo Rosso, campeggerà in varie località della provincia: “Per leggere e comprendere meglio il presente occorre partire dalla memoria, per cogliere i cambiamenti e individuare direzioni di senso, prospettive ed eventuali nuove possibilità di futuro. Parte da questaconsiderazione il titolo individuato per la quindicesima edizione di Leggermente, ovvero "Leggere il presente, re-immaginare il futuro: non smettere la passione di andare oltre". La manifestazione organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco inizierà il 16 marzo per poi concludersi ufficialmente il 24 marzo, Giornata Nazionale di Promozione della Lettura”, ha spiegato Antonio Peccati, presidente di Assocultura Confcommercio Lecco, durante la presentazione dell'evento.

“Anche quest'anno abbiamo voluto organizzare questa iniziativa che promuove e valorizza la lettura. Il tema scelto per la quindicesima edizione è complesso e invita tutti a una riflessione profonda. Come sottolineato dal Comitato Scientifico di Leggermente - che ringrazio per lo straordinario lavoro che porta avanti di fatto 365 giorni all'anno - occorre riprendere a immaginare il futuro, raccogliere idee che aprano la via di un cambiamento possibile, rompere il dominio di un presente chiuso e onnipresente. È sempre bello ritrovarsi per vivere insieme Leggermente e per celebrare il valore della cultura: Lecco deve essere orgogliosa di essere diventata, anche grazie a questa manifestazione, "Città del libro" e "Città che legge". Leggermente non vuole certo proporre "ricette di vita" o facili soluzioni, bensì, con l’aiuto di esperti, intende richiamare l’attenzione sulle grandi risorse che ciascuno di noi ha per non smettere di immaginare e costruire il futuro. È importante in quest'ottica recuperare la voglia di progettare, di guardare avanti, di sognare, di trasmettere passione e valori alle nuove generazioni”.

La sensibilizzazione sul tema dell'autismo

“Anche questa quindicesima edizione di Leggermente sarà caratterizzata dalle molteplici attività realizzate in favore delle scuole del territorio, con quasi 7mila studenti coinvolti. Tra i molti appuntamenti permettetemi di ricordare quello del 22 marzo che coinvolgerà gli alunni della scuola secondaria di primo grado e che vedrà Giorgio Spreafico raccontare l'impresa del Cerro Torre (di cui quest'anno ricorre il 50esimo) nell'incontro dal titolo "Lecco, la montagna impossibile e la passione di andare oltre". Le iniziative con gli alunni saranno ovviamente affiancate da incontri con gli autori aperti al pubblico che coinvolgeranno tra gli altriMassimo Recalcati, Domenico Quirico, Daniele Mencarelli, Giuseppe Culicchia, Matteo Lancini, Marco Balzano, Sandra Petrignani, Pietro Del Soldà, Carlo Bordoni, Nicoletta Costa, Federica Mazzon. In questa edizione ci darà una mano il neonato gruppo di volontari impegnati sulle attività promosse da Assocultura (che affiancheranno nel lavoro di accoglienza gli amici dell'Avpl Associazione Volontari Pensionati Lecchesi)”.

Tra le novità “che avremo modo di scoprire nel corso di questa presentazione ne evidenzio due: le iniziative in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Lecchese per valorizzare i percorsi attivati nei singoli Comuni attraverso i Gruppi di Lettura e la realizzazione del format "Dal libro al film" in collaborazione con il progetto INAUT per sensibilizzare i ragazzi e condividere informazioni sul tema dell'autismo”.

“Vogliamo dare continuità a rassegne aperte alla cittadinanza, con la lettura come elemento di crescita per i ragazzi e non solo, permettendosi così di andare oltre la semplice lettura del presente. Grazie ai ragazzi, stimolati e con la volontà di mettersi in gioco”, ha ricordato Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Lecco.

“Sono particolarmente legato a questa iniziativa, di grande valore e utilità per lubrificare il cervello. Ancora una volta facciamo da main sponsor a questo splendido evento, che ha grande rilevanza per tutta la provincia: i miei vivi ringraziamenti e complimenti per le persone che hanno reso possibile la realizzazione”, ha spiegato Giuseppe Borgonovo, presidente del main sponsor Acinque.

Rosanna Castelnuovo ha parlato in rappresentanza del comitato scientifico: “C’è un filo logico che collega gli aspetti di teoria e comportamenti legati ai cambiamenti. Leggere contiene sempre qualcosa che abbia a che fare con la contemporaneità del momento che stiamo vivendo. Il titolo doveva contenere un’idea, per questo motivo n’è stato scelto uno così lungo. Un altro aspetto che verrà considerato è la dimensione del sogno, che ci permette di andare oltre, dell’utopia e l’attenzione al tema dell’avventura: importante guadagnare una dimensione culturale che permetta di farsi attraversare nel quotidiano dalla dimensione etica; quando si fonde con quella estetica si possono apprezzare la qualità e l’eccellenza della vita”.

La nuova copertina di Leggermente

“Il collage nasce nel periodo del Dadaismo, Ella ha fatto da catalizzatore rispetto agli input che le sono stati dati. Di solito la sua comfort zone è nel disegno e ha voluto sfidarsi con questo collage, spero che per lei questo possa essere un trampolino di lancio; io sono felice di averla accompagnata in questo percorso”, ha riassunto la docente Sara Tiano, affiancata dalla giovane studentessa Ella Zagni e da Marco Carzaniga, professore del Medardo Rosso.

Il tema dell'autismo, come già spiegato, diventa una delle colonne portanti del festival: “Entriamo in un’iniziativa che seguiamo con piacere da anni e questo ci permette di parlare di autismo in una forma che ritengo molto interessante, abbinando la lettura di un libro alla visione del film che n’è nato, proponendone la medesima visione agli studenti delle scuole superiori”. Porta a riflettere “sul lutto che ha sconvolto le famiglie di New York l’11 settembre 2001”. Il 6 aprile la cittadinanza potrà conoscere meglio la tematica all’interno di una giornata dedicata, ha ricordato in chiusura Professor Ottaviano Martinelli, direttore del reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco.