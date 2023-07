Il weekend di Itlug: il mondo dei Lego a Lecco con ben 184 espositori

Un mondo di Lego a Lecco. Questo weekend torna infatti ItLug, evento dedicato ai mitici mattoncini promosso dall'associazione lecchese "Italian Lego users group" in collaborazione con il Comune di Lecco, il Politecnico e Univerlecco. L'appuntamento con la nuova edizione dell'ormai tradizionale e apprezzato evento è in programma sabato 29 (dalle ore 11 alle 19) e domenica 30 luglio (dalle 10 alle 18) nella sede del Campus di Via Previati.

Più di 4mila metri quadri dedicati all'esposizione di creazioni e riproduzioni di ogni genere, laboratori, attività per i ragazzi e un punto giochi per grandi e piccini. Saranno ben 184 gli espositori in arrivo da tutta Italia e dall'estero (Danimarca, Canada, Germania, Lituania, Svizzera, Cina, Regno Unito, India e Francia) per presentare costruzioni dalle tematiche più disparate che mai: mezzi tecnici, robot, castelli, treni, città, paesaggi invernali, collezioni e tanto altro ancora. Tra le curiosità, anche la ripropoposizione di scene di film e opere teatrali, oltre alla creazione di veicoli e altre piccole opere d'arte.

Come illustrato dal team di organizzatori guidato da Marco Chiappa e Andrea Piniferi, oltre all’esposizione delle spettacolari creazioni in lego ci saranno altre attività a tema, in particolare: un concorso CreActive dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 13 anni, un punto giochi Pick'n'Build per grandi e piccini, il montaggio mosaico con Fairy Bricks e un viaggio in una realtà virtuale grazie ala quale sarà possibile esplorare un’ambientazione Lego in immersione totale. Ulteriori info e prenotazioni su: https://lecco.itlug.org e sulla pagina facebook dedicata.